Задачи для АСПиР Свежий выпуск 18 сентября 2023 г. 2:40 413 Александр Бри Руководитель Администрации Президента представил коллективу Агентства по стратегическому планированию и реформам нового председателя. Указом Президента председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назначен Жандос Шаймарданов. Представляя нового главу АСПиР, руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов отметил, что Жандос Шаймарданов – опытный руководитель, эффективно работавший на различных руководящих должностях в государственном секторе и квазигосударственных компаниях. Олжас Бектенов подчеркнул, что перед АСПиР стоят важные задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, агентству предстоит сосредоточиться над обновлением стратегии «Видение: Казахстан-2050», превратив ее в документ, определяющий долгосрочные приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций. Также необходимо провести качественную аналитическую и исследовательскую работу по разработке Национального плана развития до 2029 года и провести оценку реализации текущих государственных программ в разных отраслях. Руководитель АП акцентировал внимание на том, что стратегические реформы агентства должны соответствовать задачам, озвученным Главой государства в Послании. В частности, в условиях перехода на новую экономическую модель в качестве целевых показателей программ, разработанных АСПиР, должны выступать не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан. В вопросах разработки стратегических документов следует ориентироваться на принципы нового экономического курса страны – справедливость, инклюзивность и прагматичность. В рамках новой парадигмы экономического развития, обозначенной в Послании, стратегические разработки агентства должны учитывать аспекты использования конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий. В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал успехов коллективу агентства. #задачи #АСПиР #Послание Президента #стратегии #АП