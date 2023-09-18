Задачи для АСПиР

Указом Президента председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назначен Жандос Шаймарданов.

Представляя нового главу АСПиР, руководитель Администрации Президента Олжас Бектенов отметил, что Жандос Шаймарданов – опытный руководитель, эффективно работавший на различных руководящих долж­ностях в государственном секторе и квазигосударственных компаниях.

Олжас Бектенов подчеркнул, что перед АСПиР стоят важные задачи, поставленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, агентству предстоит сосредоточиться над обновлением стратегии «Видение: Казахстан-2050», превратив ее в до­кумент, определяющий долго­срочные приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций.

Также необходимо провести качест­венную аналитическую и исследовательскую работу по разработке Национального плана развития до 2029 года и провести оценку реализации текущих государственных программ в разных отраслях.

Руководитель АП акцентировал внимание на том, что стратегические реформы агентства должны соответствовать задачам, озвученным Главой государства в Послании. В частности, в условиях перехода на новую экономическую модель в качестве целевых показателей программ, разработанных АСПиР, должны выступать не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан.

В вопросах разработки стратегических документов следует ориен­тироваться на принципы нового экономичес­кого курса страны – справедливость, инклюзивность и прагматичность.

В рамках новой парадигмы экономического развития, обозначенной в Послании, стратегические разработки агентства должны учитывать аспекты использования конкурент­ных преимуществ страны и раскрытие потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

В завершение встречи Олжас Бектенов пожелал успехов коллективу агентства.