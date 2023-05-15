Задержан подозреваемый в поджоге авто журналиста в Атырау

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Сотрудниками криминальной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступности Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

По данному факту продолжается расследование, сообщили в полиции.

Напомним, 11 мая экипаж автопатруля управления полиции Атырау обнаружил горящую возле дома по улице Наурызалиева автомашину Lexus RX-300. На место происшествия была направлена служба пожаротушения.

Заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по части 3 уголовной статьи "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".