Следов взрыва не обнаружено – полиция Атырау о сгоревшем авто журналиста

В Департаменте полиции Атырауской области прокомментировали возгорание автомашины журналиста Виктора Сутягина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Горящую возле дома по улице Наурызалиева автомашину Lexus RX-300 11 мая в 04:21 обнаружил экипаж автопатруля управления полиции Атырау.

На место происшествия тут же направили службу пожаротушения.

«Следов взрыва не обнаружено. На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется», – проинформировали в ДП.

Заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по части 3 уголовной статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Ранее собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Атырау Виктор Сутягин заявил, что неизвестный поджег его авто. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.