Задержан подозреваемый в ранении из ружья трех человек в ЗКО

Ранее судимый стрелявший подался в бега. Полицейские нашли его.

Фото: Kazpravda.kz

Стрельбой и ранением трех человек, в том числе ребенка, закончилось распитие алкоголя в поселке Аралтобе Сырымского района. Подозреваемый задержан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как стало известно, накануне вечером во время ссоры мужчина выстрелил из охотничьего ружья в односельчанина. Разлетевшейся дробью были ранены также прохожие – женщина и ребенок.

Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Женщина 1964 года рождения госпитализирована в районную больницу, двухлетняя девочка вместе с матерью доставлена в областную детскую многопрофильную больницу. Состояние всех раненых медики оценивают как стабильное.

Стрелявший, ранее судимый, подался в бега. Полицейские задержали его сегодня утром.

По данному факту начато досудебное расследование.