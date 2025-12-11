В Акмолинской области стражи порядка оперативно установили и задержали автовладельца, совершившего смертельный наезд и скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы ДП области

По информации областного департамента полиции, в ночь на 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на выезде в сторону Астаны (на дороге Кокшетау - Рузаевка) был обнаружен мужчина без признаков жизни, предположительно сбитый автомобилем.

Полицейские незамедлительно прибыли на место. Первые же предварительные данные подтвердили: на пешехода совершен наезд. Водитель это совершивший, скрылся, оставив пострадавшего на дороге.

Для поиска был объявлен план «Перехват». И он быстро сработал. Патрульные, прочесывая дворы жилых домов, заметили автомашину марки «Газель» с характерными повреждениями. Следы ДТП на ней были очевидны.

Водителя задержали. По факту происшествия начато досудебное расследование.

Правоохранители в очередной раз напоминают: соблюдение скоростного режима и внимательность в темное время суток — не просто рекомендация, а вопрос жизни и смерти.

Пешеходам также советуют переходить дорогу только в установленных местах, носить светоотражающие элементы. Это помогает водителям вовремя заметить человека на дороге и избежать трагедии.