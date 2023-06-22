Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы

Погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

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Расследование по факту смерти задержанного мужчины начала полиция в Алматы, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили появившуюся ранее в Сети информацию о самоубийстве задержанного в служебном автомобиле полиции.

"По факту смерти И. 1980 года рождения, задержанного по подозрению в открытом хищении автомашины Toyota у своей знакомой, в настоящее время проводится расследование.

Согласно заключению экспертизы, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ведомстве.