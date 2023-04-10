Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в Саркане

Судебные эксперты установили, что мужчина был убит выстрелом в голову из огнестрельного оружия.

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Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве 58-летнего мужчины в Саркане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Жетысу.

В ДП напомнили, что 1 апреля на обочине сельской автодороги близ города Саркан обнаружили тело 58-летнего местного жителя, числившегося несколько дней пропавшим без вести. Судебные эксперты установили, что мужчина был убит выстрелом в голову из огнестрельного оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарканского района совместно с оперативниками областного департамента установили двух подозреваемых, в возрасте 22-23 лет. Оба задержаны.

Установлено, что убийство было совершено на трассе, мотивом к которому послужил денежный долг перед потерпевшим и завладение его имуществом. У потерпевшего похитили более 20 овец и коз, часть из которых была реализована. Похищенное скотопоголовье удалось отыскать и передать родным потерпевшего.

Также к материалам уголовного дела приобщен обрез двуствольного ружья, обнаруженный закопанным в огороде одного из задержанных.

Расследование по факту проводится согласно ст. 99 УК РК "Убийство". Подозреваемые содержатся под стражей в изоляторе временного содержания.