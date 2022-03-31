С 28 по 30 марта полицейские Северо-Казахстанской области проводили акцию по розыску должников, неплательщиков алиментов и лиц, утративших родственные связи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

На начало акции в производстве находилось 75 розыскных дел. Из них почти половина была связана с поисками нерадивых родителей, оставивших своих детей без содержания.

В одном из случаев в розыске находилась мать, а не отец ребёнка. По данным, имевшимся у сотрудников миграционной службы ДП СКО, 40-летняя гражданка Казахстана, оставив на руках бывшего супруга 12-летнего сына, уехала в Россию.

Сделав соответствующие запросы, полицейские выяснили, что позднее она перебралась в США, где получила вид на жительство. Благодаря дальнейшим розыскам было установлено её местонахождение. Неплательщице направлено обязательство о необходимости связаться с частным судебным исполнителем, вся информация направлена инициатору розыска.

«Всего по итогам первого дня акции установлено 14 разыскиваемых лиц: 4 должника, 7 неплательщиков алиментов и 3 человека, утративших родственные связи, — сообщает и.о. начальника управления миграционной службы ДП СКО подполковник полиции Ермек Нусурбаев. — При этом 5 человек установлены за пределами области, 2 — за рубежом. Большие расстояния затрудняют работу, но не являются непреодолимым препятствием. Работа по розыску будет продолжена на постоянной основе. Всего с начала года по всем трём категориям в розыске миграционной службы числилось 93 человека, на сегодня установлено местонахождение 43 из них».