Загадка без готового ответа Культура 1 ноября 2023 г. 1:30 4 Людмила Макаренко Воссозданная «Жұмбақ қыз» – жемчужина казахского оперного искусства – вернулась в репертуар одного из старейших театров страны. Фото Владимира Акуленко Опера «Жұмбақ қыз» (в переводе «Девушка-загадка») ее автору – гениальному казахскому композитору Сыдыку Мухамеджанову – обошлась дороже всего. И до, и после он написал десятки блестящих произведений: симфоний, концертов, романсов и песен, но только она возбудила столь бурную реакцию. В 1972 году ее, впервые представленную на сцене Театра оперы и балета им. Абая, восторженно встретила публика. И скорее, именно это больше всего напугало партийных функционеров. Разразился страшный скандал. Мухамеджанова, в то время еще и директора театра, приглашали в идеологический отдел ЦК, чтобы отругать за «политическую близорукость», а позже публично заклеймили на республиканской композиторской конференции. Опера на десятилетия легла под сукно, а ее автору больше не доверили руководящие должности. В опалу композитор угодил за неслыханную дерзость – он вывел на сцену Абылай-хана. В лирико-эпическом произведении это было вполне уместно, но только если бы на самой фигуре предводителя казахов не стоял гриф «запрещено». Должно было произойти много событий, чтобы все встало на места: страна получила право на собственную историю, хана сполна наградили славой за заслуги перед народом, а опера вернулась на сцену. Примеряться к постановке «Жұмбақ қыз» в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая начали задолго до премьеры – еще в 2019 году. Но тогда в приоритете оказался юбилей оперы «Абай», следом нужно было отметить круглые даты другой национальной легенды – оперы «Қыз Жібек». А два последних года театр работал над возобновлением балетов «Спартак» и «Фрески». «Жұмбақ қыз» дожидалась своего часа. Новый лад Те, кому выпала удача увидеть первую постановку самого Мухамеджанова, новую «Жұмбақ қыз» узнают не сразу. Эта версия существенно отличается от оригинала. До той степени, что уже успела получить порцию критики. Но у создателей спектакля свои аргументы в пользу переписанного повествования, и они тоже имеют приличный вес. Либретто оперы, написанное Сыдыком Мухамеджановым в союзе с писателем и драматургом Софы Сматаевым, основано на поэме Сакена Сейфуллина «Кокшетау». В свою очередь, основоположник казахской литературы в собственном произведении вывел сюжетную линию из многочисленных легенд о природных диковинах Бурабая – скале Жұмбақтас и горе Оқжетпес. Так что фабула трогательной лирической истории «Жұмбақ қыз» большинству знакома с младых ногтей. Она о красавице-калмычке Назик, в качестве трофея привезенной из военного похода войска Абылай-хана. За руку и сердце девушки готовы бороться самые ловкие воины, но условия луноликая красавица поставила жесткие: попасть стрелой в платок, привязанный на вершине высокой скалы, и отгадать замысловатую загадку. Справиться с заданием удается только молодому батыру Адаку. Но в турнире он участвует не ради заветного «приза», хотя в девушку искренне влюблен, а чтобы дать ей свободу и возможность воссоединиться с женихом, с которым та обручена по решению родителей – храбрый Манап спасал семью от вражеских набегов. В этом вся суть его жертвенной любви во имя других высоких чувств – чести, благородства, долга. В новой версии КазНТОБ Назик и Адак оказываются соплеменниками и вместе попадают в плен к джунгарам, где на красавицу обрушивается внимание чужаков. По-хорошему достаться она должна главному сарбазу с тем же именем Манап. Но вовремя подоспевшее войско Абылай-хана спасает влюбленных. Далее уже в родном ауле разворачивается все тот же турнир, где Адак выигрывает и берет в жены любимую. Впрочем, счастье длится недолго: уязвленный Манап исподтишка убивает Адака. Раздавленная горем Назик бросается с высокой скалы. Все умерли? Как раз обилие жертв, которых автор сознательно избегал в своих произведениях, стало одной из главных претензий критиков новой версии «Жұмбақ қыз». Расстроили оппонентов и плохо скрытые сюжетные нестыковки, также возникшие вследствие переложения сценария. А в их числе – суть загадки Назик, в которой и была зашифрована драматическая история ее семьи, спасенной прекрасным соколом. Но если откровенно, теперь, когда обновленная опера с невероятным успехом вышла «в прокат» и имеет все шансы стать звездным спектаклем в репертуаре КазНТОБ, любые дискуссии теряют смысл. Достаточно просто договориться: версий легенды о судьбе Назик и Адака может быть множество, главное – как они откликаются у современного зрителя. А на новую работу труппы нужно идти не столько за аутентичным сюжетом, сколько ради удивительной музыки Мухамеджанова и ее блистательного исполнения оркестром и солистами. – Когда мы брались за трактовку оперы, думали о том, что спектакль должен быть интересным для молодого поколения, – говорит режиссер-постановщик «Жұмбақ қыз» Асхат Маемиров. – Для этого требовались динамика, яркость, зрелищность. К ним мы и стремились, но не отступили от главных идей – наш спектакль о высоких чувствах, духовных ценностях Великой степи. Он поднимает патриотический дух, и я уверен, у молодых зрителей вызовет гордость за свой народ, они захотят побывать в сакральных местах Казахстана, перечитать их историю. Через «модернизацию» прошла и партитура «Жұмбақ қыз». Усложнить, обогатить и осовременить музыкальный материал помогли произведения того же автора. Ряд сцен спектакля сопровождают мелодии из симфонических поэм Сыдыка Мухамеджанова «Буря» и «В древнем Туркестане», Концерта для кобыза и других его работ. – Я впервые так близко столкнулся с творчеством Сыдыка Мухамеджанова и поражен его глубиной и профессионализмом, – признается дирижер-постановщик спектакля Нуржан Байбусинов. – Он писал масштабно, разносторонне. Это очень мелодичный композитор, создавший комфортные произведения для вокала, что вообще большая редкость. Я знаю еще одного такого гения: Джакомо Пуччини. И они равны по масштабу своего таланта. Танцы, лошади и экшен Превратить оперу в шикарное зрелище – задача как трудная, так и опасная. Здесь важно не перебрать. «Жұмбақ қыз» – и без того, по мнению специалистов, сложный материал и с музыкальной, и с драматургической точки зрения. Но постановочная команда все-таки рискнула «вышагнуть» за жанровые рамки. Так, в «Жұмбақ қыз» появилась хореография. Не встроенные случайным образом дивертисменты для услады зрительских глаз, а шесть полноценных танцевальных номеров, которые сопровождают сольные партии певцов и исполняются как самостоятельные сцены в сюжетной канве. Для постановки батальных сцен специально приглашался Канат Кудьяров – звезда знаменитой каскадерской группы Nomad, благодаря чему схватки казахских батыров и джунгарских сарбазов не выглядят боем потешных полков. Великолепные костюмы не просто украсили сцены и самих героев, они отразили эстетику эпохи Абылай-хана: костюмер Ерлан Туяков всерьез исследовал этот вопрос, прежде чем сесть за эскизы. И совершенно фантастической удалась сценография от мэтра художественного цеха Есенгельды Туякова. Художник признался, что романтическая история на фоне больших исторических событий ему представилась как взаимодействие двух миров: земного и подводного, реалистичного и призрачного. Постановка в целом отличалась любопытными сценическими, но больше похожими на кинематографические, эффектами – аудио-, видео-, световыми, создавшими иллюзию двойного пространства и зыбких границ. Еще по части экшена: финал с воздушным акробатическим номером, призванным символизировать отлетевшие души молодоженов, и пара оседланных лошадей темной и светлой мастей – для врагов и «наших». Не too much Можно было бы удивиться, но все эти внесценарные изыски не превратили классическую оперу в лубочный клиповый продукт, они не отвлекали и не напрягали. Ну разве что за редким исключением. Постановка от начала до конца держала в напряжении, не позволяя упустить нить повествования и эмоциональный контакт с героями. И в этом бесспорная заслуга артистов и музыкантов. Именно так – их общее совместное достижение, поскольку новая «Жұмбақ қыз» получилась произведением цельным, завершенным и крепко собранным из блистательной музыки, безупречного вокала и убедительной драматической игры актеров. В дни первых показов партии главных героев исполнили звезды казахстанской оперы. Премьера прошла на ура – при аншлагах и искренней признательности оперному театру за возрождение национального репертуара. Как всегда неотразимой была Венера Алпысбаева в роли Назик. Своей актерской игрой она приковывала зрительские взгляды даже тогда, когда солировали ее партнеры. Восхитительной красоты голосом влюбил в себя Нургалым Аманбай, исполнивший роль Адака. Не подвел талант и признанного мастера сцены Талгата Кузембаева, ему по праву принадлежит партия Абылай-хана. Образ злодея-джунгара Манапа получился незаурядным и интересным у Эмиля Сакавова. И абсолютно потрясающе исполнила материнскую поминальную песню жоқтау Дина Хамзина. Для оперы «Жұмбақ қыз» в КазНТОБ подготовили сразу четыре состава исполнителей. Это значит, что у большей части коллектива появилась возможность сыграть в постановке из золотого фонда казахского оперного искусства. #музыка #искусство #театр #опера #КазНТОБ #Жұмбақ қыз