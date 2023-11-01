Загадка без готового ответа

Опера «Жұмбақ қыз» (в переводе «Девушка-загадка») ее автору – гениальному казахскому композитору Сыдыку Мухамеджанову – обошлась дороже всего. И до, и после он написал десятки блестящих произведений: симфоний, концертов, романсов и песен, но только она возбудила столь бурную реакцию. В 1972 году ее, впервые представленную на сцене Театра оперы и балета им. Абая, восторженно встретила публика. И скорее, именно это больше всего напугало партийных функцио­неров.

Разразился страшный скандал. Мухамеджанова, в то время еще и директора театра, приглашали в идеологический отдел ЦК, чтобы отругать за «политическую близорукость», а позже публично заклеймили на республиканской композиторской конференции. Опера на десятилетия легла под сукно, а ее автору больше не дове­рили руководящие должности.

В опалу композитор угодил за неслыханную дерзость – он вывел на сцену Абылай-хана. В лирико-эпическом произведении это было вполне уместно, но только если бы на самой фигуре предводителя казахов не стоял гриф «запрещено». Должно было прои­зойти много событий, чтобы все встало на места: страна получила право на собственную историю, хана сполна наградили славой за заслуги перед народом, а опера вернулась на сцену.

Примеряться к постановке «Жұмбақ қыз» в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая начали задолго до премьеры – еще в 2019 году. Но тогда в приоритете оказался юбилей оперы «Абай», следом нужно было отметить круглые даты другой национальной легенды – оперы «Қыз Жібек». А два последних года театр работал над возобновлением балетов «Спартак» и «Фрес­ки». «Жұмбақ қыз» дожидалась своего часа.

Новый лад

Те, кому выпала удача увидеть первую постановку самого Мухамеджанова, новую «Жұмбақ қыз» узнают не сразу. Эта версия сущест­венно отличается от оригинала. До той степени, что уже успела получить порцию критики. Но у создателей спектакля свои ар­гументы в пользу переписанного повествования, и они тоже имеют приличный вес.

Либретто оперы, написанное ­Сыдыком Мухамеджановым в союзе с писателем и драматургом Софы Сматаевым, основано на поэме Сакена Сейфуллина «Кокшетау». В свою очередь, основоположник казахской литературы в собственном произведении вывел сюжетную линию из многочисленных легенд о природных диковинах Бурабая – скале Жұмбақтас и горе Оқжетпес.

Так что фабула трогательной лирической истории «Жұмбақ қыз» большинству знакома с младых ногтей. Она о красавице-калмычке Назик, в качестве трофея привезенной из военного похода войска Абылай-хана. За руку и сердце девушки готовы бороться самые ловкие воины, но условия луноликая красавица поставила жесткие: попасть стрелой в платок, привязанный на вершине высокой скалы, и отгадать замысловатую загадку.

Справиться с заданием удается только молодому батыру Адаку. Но в турнире он участвует не ради заветного «приза», хотя в девушку искренне влюблен, а чтобы дать ей свободу и возможность воссое­диниться с женихом, с которым та обручена по решению родителей – храбрый Манап спасал семью от вражеских набегов. В этом вся суть его жертвенной любви во имя других высоких чувств – чести, благородства, долга.

В новой версии КазНТОБ Назик и Адак оказываются соплеменниками и вместе попадают в плен к джунгарам, где на красавицу обрушивается внимание чужаков. По-хорошему достаться она должна главному сарбазу с тем же именем Манап. Но вовремя подоспевшее войско Абылай-хана спасает влюбленных. Далее уже в родном ауле разворачивается все тот же турнир, где Адак выигрывает и берет в жены любимую.

Впрочем, счастье длится недолго: уязвленный Манап исподтишка убивает Адака. Раздавленная горем Назик бросается с высокой скалы.

Все умерли?

Как раз обилие жертв, которых автор сознательно избегал в своих произведениях, стало одной из главных претензий критиков новой версии «Жұмбақ қыз». Расстроили оппонентов и плохо скрытые сюжетные нестыковки, также возникшие вследствие переложения сценария. А в их числе – суть загадки Назик, в которой и была зашифрована драматическая история ее семьи, спасенной прекрасным соколом.

Но если откровенно, теперь, когда обновленная опера с невероятным успехом вышла «в прокат» и имеет все шансы стать звездным спектаклем в репертуаре КазНТОБ, любые дискуссии теряют смысл. Достаточно просто договориться: версий легенды о судьбе Назик и Адака может быть множество, главное – как они откликаются у современного зрителя. А на новую работу труппы нужно идти не столько за аутентичным сюжетом, сколько ради удивительной музыки Мухамеджанова и ее блистательного исполнения оркестром и солистами.

– Когда мы брались за трактовку оперы, думали о том, что спектакль должен быть интересным для молодого поколения, – говорит режиссер-постановщик «Жұмбақ қыз» Асхат Маемиров. – Для этого требовались динамика, яркость, зрелищность. К ним мы и стремились, но не отступили от главных идей – наш спектакль о высоких чувствах, духовных ценностях Великой степи. Он поднимает патриотический дух, и я уверен, у молодых зрителей вызовет гордость за свой народ, они захотят побывать в сакральных местах Казахстана, перечитать их историю.

Через «модернизацию» ­прошла и партитура «Жұмбақ қыз». Усложнить, обогатить и осовременить музыкальный материал помогли произведения того же автора. Ряд сцен спектакля сопровождают мелодии из симфонических поэм Сыдыка Мухамеджанова «Буря» и «В древнем Туркестане», Концерта для кобыза и других его работ.

– Я впервые так близко столк­нулся с творчеством Сыдыка Мухамеджанова и поражен его глубиной и профессионализмом, – признается дирижер-постановщик спектакля Нуржан Байбусинов. – Он писал масштабно, разносторонне. Это очень мелодичный композитор, создавший комфорт­ные произведения для вокала, что вообще большая редкость. Я знаю еще одного такого гения: Джакомо Пуччини. И они равны по масштабу своего таланта.

Танцы, лошади и экшен

Превратить оперу в шикарное зрелище – задача как трудная, так и опасная. Здесь важно не перебрать. «Жұмбақ қыз» – и без того, по мнению специалистов, сложный материал и с музыкальной, и с драматургической точки зрения. Но постановочная команда все-таки рискнула «вышагнуть» за жанровые рамки.

Так, в «Жұмбақ қыз» появилась хореография. Не встроенные случайным образом дивертисменты для услады зрительских глаз, а шесть полноценных танцевальных номеров, которые сопровождают сольные партии певцов и исполняются как самостоятельные сцены в сюжетной канве.

Для постановки батальных сцен специально приглашался Канат Кудьяров – звезда знаменитой каскадерской группы Nomad, благодаря чему схватки казахских батыров и джунгарских сарбазов не выглядят боем потешных полков.

Великолепные костюмы не просто украсили сцены и самих героев, они отразили эстетику эпохи Абылай-хана: костюмер Ерлан Туяков всерьез исследовал этот вопрос, прежде чем сесть за эскизы. И совершенно фантастической удалась сценография от мэтра художественного цеха Есенгельды Туякова.

Художник признался, что романтическая история на фоне больших исторических событий ему представилась как взаимодействие двух миров: земного и подводного, реалистичного и призрачного. Постановка в целом отличалась любопытными сценическими, но больше похожими на кинемато­графические, эффектами – аудио-, видео-, световыми, создавшими иллюзию двойного пространства и зыбких границ.

Еще по части экшена: финал с воздушным акробатическим номером, призванным символизировать отлетевшие души молодоженов, и пара оседланных лошадей темной и светлой мастей – для врагов и «наших».

Не too much

Можно было бы удивиться, но все эти внесценарные изыски не превратили классическую оперу в лубочный клиповый продукт, они не отвлекали и не напрягали. Ну разве что за редким исключением.

Постановка от начала до конца держала в напряжении, не позволяя упустить нить повествования и эмоциональный контакт с героя­ми. И в этом бесспорная заслуга артистов и музыкантов. Именно так – их общее совместное достижение, поскольку новая «Жұмбақ қыз» получилась произведением цельным, завершенным и крепко собранным из блистательной музыки, безупречного вокала и убедительной драматической игры актеров.

В дни первых показов партии главных героев исполнили звезды казахстанской оперы. Премьера прошла на ура – при аншлагах и искренней признательности оперному театру за возрождение национального репертуара.

Как всегда неотразимой была Венера Алпысбаева в роли Назик. Своей актерской игрой она приковывала зрительские взгляды даже тогда, когда солировали ее парт­неры. Восхитительной красоты голосом влюбил в себя Нургалым Аманбай, исполнивший роль Адака. Не подвел талант и признанного мастера сцены Талгата Кузембаева, ему по праву принадлежит партия Абылай-хана. Образ злодея-джунгара Манапа получился незаурядным и интересным у Эмиля Сакавова. И абсолютно потрясающе исполнила материнскую поминальную песню жоқтау Дина Хамзина.

Для оперы «Жұмбақ қыз» в КазНТОБ подготовили сразу четыре состава исполнителей. Это значит, что у большей части коллектива появилась возможность сыграть в постановке из золотого фонда казахского оперного искусства.