Закладчика с мефедроном в особо крупном размере задержали в Актау

Он распространял наркотики через Telegram

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в городе Актау задержан 32-летний местный житель наркозакладчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Через мессенджер Telegram он занимался распространением синтетического наркотика «мефедрон» в особо крупном размере.

В ходе обысковых мероприятий у задержанного были изъяты «синтетика» и мобильный телефон, содержащий сведения о работе закладчиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.