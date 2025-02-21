Закладчика с мефедроном в особо крупном размере задержали в Актау
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Он распространял наркотики через Telegram
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в городе Актау задержан 32-летний местный житель наркозакладчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Через мессенджер Telegram он занимался распространением синтетического наркотика «мефедрон» в особо крупном размере.
В ходе обысковых мероприятий у задержанного были изъяты «синтетика» и мобильный телефон, содержащий сведения о работе закладчиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.