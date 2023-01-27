Заключенному дали еще один срок за пропаганду терроризма в колонии в ЗКО

Новый срок получил заключенный в городе Уральске за пропаганду терроризма среди сокамерников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

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Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении У., пропагандировавшего терроризм в учреждении уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.

5 января суд № 2 города Уральска признал его виновным по части 1 уголовной статьи «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и приговорил к 4,5 годам лишения свободы.

«У. с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных.

Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. Приговор вступил в законную силу», – заключили в КНБ.