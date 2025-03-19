Закон и порядок: неотвратимость наказания и нетерпимость общества

– Ержан Сапарбекович, мы говорим, что принцип «Закон и Порядок» должен быть основой общества. А для правоохранительной системы, которая является основой этого принципа, в чем заключается закон и порядок? Как вы предпочитаете работать: все-таки наказанием или есть другие методы, в том числе профилактика, предупреждение?

– Принцип «Закон и Порядок», озвученный Президентом, очень важен. И его реализация – работа не только полиции. Необходимо действовать всем обществом.

Например, каждый гражданин хочет, чтобы в многоэтажных домах была тишина, есть даже такое понятие, как нарушение тишины. Сейчас в чатах каждого жилого дома есть участковые, другие ответственные граждане. Но нужен принцип нулевой терпимости. Многие проявляют нетерпимость к правонарушениям благодаря обществу. Думаю, что взгляды общества, самих наших граждан кардинально меняются.

Что касается закона и порядка, думаю, в первую очередь надо начинать с семьи. Если дети видят, как взрослые бросают окурки, они решат, что это правильно. Если старшие переходят дорогу на красный свет светофора, ребенок тоже это запомнит. Родители, взрослые дома должны говорить, что плохо, а что хорошо.

Второе – это школа. Ребенок в школе получает не только образование, но и воспитание. Будущее человека, фундамент закладываются в школе. Учителя должны не только преподавать свой предмет, но и учить патриотизму. Главное – внедрить эти принципы в нашу жизнь, соблюдать их ежедневно. Это должно стать нормой жизни.

– Если обратиться к опыту установления порядка в других странах, то, наверное, самый яркий пример – Сингапур, где штрафы такие, что общество сплошь законопослушное, потому что никто не хочет столько платить. Мы видим, как в Казахстане пытаются раскручивать понятие «Штрафстан». Но если сравнить с мировым опытом, то ведь не так жестко мы и штрафуем?

– Об этом говорят те, кто нарушает, я так думаю. Сознательная часть нашего общества все понимает. Да, мы приняли ряд законодательных инициатив, действуют где-то жесткие меры. Но, думаю, без этого невозможно навести порядок. Если не нарушаешь, не будет и штрафа. Это элементарное правило до людей должно наконец-то дойти.

Высказывается мнение, что с помощью штрафов мы чуть ли не пополняем бюджет. Но мы не гонимся за показателями. У нас нет установок больше выявить, больше наложить штрафов. В законе прямо прописано, что можно оплатить 50 процентов штрафа в течение недели, это хорошая мера. При этом у нас присутствует такая мера, как предупреждение.

Цель полиции – путем профилактики, через законы уменьшить количество правонарушений. То есть добиться того, чтобы общество само понимало, что так делать нельзя. Думаю, наше государство добьется этого в скором будущем. Говоря о законе и правопорядке, нужно помнить, что для нашего общества это, вообще-то, норма на генетическом уровне. Есть свод законов «Жеті жарғы», законы степей всегда существовали: не нарушай, нарушишь – ответишь.

– Коррупция – больная тема для любой сферы, где-то она присутствует больше, где-то меньше. А как полиция борется с ней в своих рядах? Недавно был резонансный случай в Костанае, когда дорожный патруль остановил слушателя Академии МВД и тот угрожал полицейским. Какая профилактическая работа проводится?

– Задача полиции – профилактика, раскрытие, расследование преступлений, то есть соблюдение законности в обществе. Преступления и полицейские – вещи несовместимые. Я считаю, что в полиции должны работать по призванию. Прошлый год мы объявляли Годом повышения кад­рового потенциала, то есть разбирались, кто у нас служит, как будем профилактировать, чтобы не было таких моментов. Ввели такое понятие как Integrity Сheck, и каждый год проводим тест на добропорядочность. Совместно с Антикоррупционной службой у нас есть план мероприятий.

Что касается случая в Костанае, то этот нарушитель был уволен из органов внутренних дел. А ведь имел хорошие перспективы, обу­чаясь в магистратуре академии. Сотрудники, которые не проявили принципиальность, тоже были наказаны. У нас нулевая терпимость к сотрудникам полиции, которые сами нарушают закон. И эта работа находится на постоянном контроле и будет продолжена.

– Когда полицейский единож­ды делает что-то плохое, это сразу становится заметным. Когда он совершает подвиг, это уже его работа...

– Порой такой единичный случай стирает тысячи подвигов. Есть нерадивые сотрудники, есть предатели. В этой части мы будем также жестко работать. Перед законом все равны. И эти нормы мы применяем и по отношению к себе тоже. Если нарушил, то должен отвечать. Поэтому еще раз повторю, правонарушения и полиция – вещи несовместимые.

– Сейчас преступность меняется, использует современные технологии. Как органы внутренних дел справляются с нынешними интернет-мошенниками?

– Это проблема всего мира. О ней неоднократно говорил Президент. По его поручению в целях усиления работы МВД сотрудничает с другими государственными органами.

Приведу статистические данные. В 2017–2018 годах регистрировалось порядка пяти тысяч случаев интернет-мошенничест­ва. Во время пандемии, когда в локдаун все сидели по домам, этот показатель увеличился до 20 тысяч. Конечно, тогда у нас не было так много инструментов. Но в прошлом году мы открыли департамент по борьбе с киберпреступностью, ранее этим занимался департамент криминальной полиции.

Проблем становится все больше. К сожалению, у наших граж­дан низкий уровень финансовой грамотности. Они верят обещаниям, хотят легких денег, быст­рой прибыли. Сегодня есть все инструменты для борьбы с интернет-мошенничеством. В законодательство внесено много изменений. Этой работой занимается не только Министерство внутренних дел, но и банки: благодаря системе anti-fraud при заключении сомнительных сделок, оформлении кредитов банки сами это останавливают и предоставляют нам информацию.

В этом направлении заняты и прокуратура, АФМ, КНБ, АРРФР, все государственные органы. Работаем слаженно, есть хорошие результаты. Применяем и перенимаем мировой опыт. В результате оперативного реагирования мы выявили Сall-центры в иностранных государствах. Теперь сосредоточились не только на выявлении и раскрытии преступлений, но и на вопросах обучения общест­венности, доведения важной информации, способной защитить от интернет-мошенничеств, начиная со школ. В академии открываем факультет по подготовке IT-специалистов.

– Киберпреступность – это не только интернет-мошенники. Это и наркоторговля, и финансовые махинации. Как ведется борьба с наркопреступностью?

– Наркотики – это угроза нации в целом, угроза государству. И мы стараемся донести это в ходе профилактических мероприятий в школах, колледжах, университетах и трудовых коллективах.

По поручению Президента усилили борьбу, создав Комитет по борьбе с наркобизнесом. Его сотрудниками становятся полицейские, которые знают, как раскрывать этот вид преступлений. Сейчас развиваем именно сектор профилактики, вовлекая в эту работу гражданское общество. Кстати, нам активно помогает население, люди присылают фото- и видеофиксацию правонарушений. Это понимание того, что наркотики – зло.

За прошлый год мы изъяли из незаконного оборота более 20 тонн наркотиков. Сейчас самые опасные – это синтетические наркотики. К сожалению, их уже производят у нас. Компоненты доставляются из-за рубежа, и мы приняли ряд законодательных мер по незаконному ввозу контрабанды прекурсоров. На территории республики только за прошлый год было выявлено порядка 70 нарколабораторий. Совместно с Министерством культуры и информации в части рекламы блокируем, выявляем незаконный контент.

– А что насчет кальянов? Их в Астане или Алматы открыто предлагают во многих кафе. Еще одна проблема – массажные салоны, где предостав­ляют интим-услуги. Они также запрещены, но в Интернете полно объявлений. Почему полиция просто не закроет такие заведения?

– Очень правильный вопрос. К сожалению, такие факты есть. Но полиция сейчас оперативно реагирует. В прошлом году выявлено более 20 тысяч подобных нарушений. Что касается массажных салонов, то есть статья «Сводничество». За предоставление помещения также предусмотрена ответственность. В предыдущие годы было выявлено несколько организованных групп, заблокирован сайт kyzdar.net, идут судебные процессы, некоторые обвиняемые уже отбывают наказание.

– Давайте рассмотрим пос­ледний резонансный случай – захват заложника в аэропорту Алматы. Общество хвалило героя. Но присутствовала некоторая критика в отношении сотрудников полиции: мол, почему гражданский прохожий обезвредил преступника, а не полицейские? В этот же день в Петропавловске возвращавшийся с работы сот­рудник Национальной гвардии обезвредил угрожавшего пистолетом мужчину. Хотелось бы узнать Ваше мнение: насколько правомерно действовали сотрудники полиции в аэропорту и почему на героя-гвардейца общество обратило гораздо меньше внимания?

– По случаю в аэропорту Алма­ты возбуждено три уголовных дела – по факту захвата заложника, за хулиганство и ложное сообщение о взрывном устройстве. По действиям сотрудников полиции по моему поручению проводится проверка. С учетом того, что были угрозы взрыва, применения оружия, в таком месте, где присутствует много людей, полицейские поступили правильно. Мы дадим оценку после проведенной проверки.

Про Петропавловск – такие подвиги совершаются ежедневно. Будем исходить из того, что профессия полицейского – это совершать подвиги ради общества, народа, государства, ради Родины. То есть обезвредить преступника – это его работа. Поэтому с первых дней принятия присяги мы нашим сотрудникам говорим о важности миссии полицейского.

– Одной из актуальных проб­лем является дорожная безопас­ность. Мы знаем, что МВД выходит с инициативой предъявления новых требований к автошколам. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– В 2023-м мы ввели правила по самокатам: где и как ездить, с какой максимальной скоростью, с какого возраста. В прошлом году предложили изменения в законодательство по вождению мопедов. Теперь, чтобы управлять мопедом, первое, что вам нужно сделать, это зарегистрировать его. Также необходимо иметь водительские права категории А, А1 или В. Сейчас мы ведем разъяснительную работу.

В последнее время люди занимались самоподготовкой, открывали автошколы, на руках есть печать – и все. А обучают ли там или просто выдают справку – неиз­вестно. У автошкол должны быть лицензии, которые выдаются в электронном виде, средства обу­чения. Теперь мы ведем надзор за ними. Если выпускники одной автошколы за короткое время попадали в дорожно-транспорт­ные происшествия, получали тяжелые телесные повреждения, то возникает вопрос, как их там обучали? За это будет предусмотрена ответственность. Автошколы – это не просто бизнес. Автомобиль – транспортное средство повышенной опасности.

Кроме того, у нас есть видеокамеры. На сегодняшний день для обеспечения безопасности дорожного движения установлено более 25 тысяч камер видеонаблюдения. В целом по респуб­лике их количество превышает полтора миллиона. И число их будет и дальше расти.

– В Министерстве туризма и спорта заявили, что турис­тический поток увеличился. У нас есть туристическая полиция. Какие меры прини­мает МВД, чтобы обезопасить растущий поток туристов?

– Это прямое поручение Главы государства по развитию туризма. Через туризм узнают нашу страну. Поэтому это очень важный вопрос. Да, у нас есть подразделения туристической полиции, дислоцированные в основном в крупных городах и туристических зонах. Но мы хотим создать такие подразделения практически во всех регионах. Туристическая полиция же не только для иностранцев, есть внутренний туризм. При наборе туда мы стараемся брать лучших, в том числе по знанию иностранных языков. Как я уже говорил, в полиции должны работать люди по призванию.