Закон об НПО обсуждается с участием экспертного сообщества

Общество
117

В ходе заседания участников ознакомили с проектом консультативного документа регуляторной политики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совершенствование законодательства в сфере НПО является поручением Главы государства, в связи с этим, состоялось заседание рабочей группы по разработке Закона Республики Казахстан «О неправительственных организациях», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе заседания участников ознакомили с проектом консультативного документа регуляторной политики (КДРП), где сгруппированы проблемные вопросы неправительственных организаций и предложения,  на основании которых будут приняты законодательные меры. Эксперты поддержали проект КДРП, разработанного Министерством культуры и информации, а также выразили мнение о частичном дополнении отдельных пунктов документа.

Так, участники рабочей группы предложили проработать вопрос участия руководителей НПО в экспертно-аналитической работе, касательно проектов законов, имеющих регуляторное воздействие.

По итогам заседания все предложения и замечания будут рассмотрены и учтены при подготовке обновленной редакции.

#Минкультуры #НПО #законопроект

