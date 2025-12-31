Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, совершенное в Астане 19 июня 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 декабря 2025 года

№ 250-VІIІ ЗРК