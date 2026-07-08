Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения с радиоактивными отходами, энергетики и развития атомной отрасли

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

часть вторую пункта 3 статьи 82 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) регулирование вопросов в области использования атомной энергии, связанных в том числе с обеспечением ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности.»;

в статье 129:

пункт 2 после цифр «8-1» дополнить цифрами «, 8-2»;

дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:

«8-2. Действие настоящей главы, за исключением пунктов 1, 2 и 3 статьи 131, статей 131-1, 153 и 157 настоящего Кодекса, не распространяется на государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии.»;

часть первую пункта 17 и часть первую пункта 19 после цифр «8-1» дополнить цифрами «, 8-2»;

в статье 138:

подпункт 6) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) в области использования атомной энергии;»;

в пункте 14 статьи 193 слова «уполномоченной организации по обеспечению функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности» заменить словами «Национального ядерного центра Республики Казахстан».

В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

статью 369 исключить; в статье 370:

пункт 2 дополнить словами «, в области обращения с радиоактивными отходами»;

пункт 3 после слов «атомной энергии,» дополнить словами «обращения с радиоактивными отходами,»;

статьи 371, 372, 373, 374 и 375 исключить.

В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

пункт 3 статьи 1 дополнить словами «, финансирования проектов

в области использования атомной энергии, реализуемых в рамках международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан».

1) в статье 1:

подпункт 2-3) изложить в следующей редакции:

«2-3) единый закупщик – юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности, услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей

и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, предусмотренном настоящим Законом;»;

дополнить подпунктами 18-3), 29-2), 29-3), 29-4) и 29-5) следующего содержания:

«18-3) изолированная административно-территориальная единица – административно-территориальная единица, не имеющая техническую связь (подключение) с единой электроэнергетической системой Республики Казахстан, энергоснабжение которой осуществляется энергопроизводящими организациями, находящимися на данной территории, и (или) в рамках заключенных договоров купли-продажи электрической энергии

с энергосистемами сопредельных государств;»;

«29-2) услуга по поддержанию доступности мощности электрических сетей – услуга, оказываемая региональной электросетевой компанией, системным оператором, а также победителем аукционных торгов

на строительство электрических сетей единому закупщику по поддержанию доступности мощности электрических сетей к приему и передаче электрической энергии;

29-3) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей – тариф, предусмотренный инвестиционным соглашением на строительство электрических сетей, включающий в себя возврат суммы капитальных затрат и вознаграждений по соответствующим займам, норму рентабельности на инвестированный капитал, подлежащий ежегодной индексации на уровень инфляции, определяемый по данным уполномоченного органа в области государственной статистики;

29-4) аукционные торги на строительство электрических сетей – процесс, направленный на отбор победителя для реализации проектов

по строительству электрических сетей напряжением 220 кВ и выше, организуемый и проводимый в электронной системе организатором аукционных торгов на строительство электрических сетей, в рамках которого определяются индивидуальный тариф на услугу, объем и срок покупки услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

29-5) организатор аукционных торгов на строительство электрических сетей – юридическое лицо, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству и аффилированным с ним лицам, определяемое уполномоченным органом;»;

подпункты 31) и 31-6) изложить в следующей редакции:

«31) услуга по регулированию электрической мощности – услуга, оказываемая системному оператору по компенсации отклонений фактической электрической нагрузки субъектов оптового рынка электрической энергии

от заявленной электрической нагрузки;»;

«31-6) рынок электрической мощности – система взаимоотношений между субъектами оптового рынка электрической энергии, связанная

с поддержанием энергопроизводящими организациями генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии и поддержанием энергопередающими организациями электрических сетей

в состоянии доступности к приему и передаче электрической энергии;»;

подпункт 45) исключить;

2) подпункт 1-1) статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1-1) осуществляет государственную финансовую поддержку единого закупщика в случае невозможности выполнения им обязательств перед энергопроизводящими организациями в рамках договора о покупке услуги

по поддержанию готовности электрической мощности, энергопередающими организациями в рамках договоров о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей вследствие недостаточности его доходов от оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки для компенсации расходов, понесенных

им исключительно при предоставлении данной услуги;»;

3) статью 5 дополнить подпунктом 70-57) следующего содержания:

«70-57) заключает инвестиционные соглашения на строительство электрических сетей с региональными электросетевыми компаниями, системным оператором, а также победителями аукционных торгов

на строительство электрических сетей;»;

в пункте 1 статьи 10:

дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) оказывает услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей;»;

подпункты 22-2) и 22-3) изложить в следующей редакции:

«22-2) подтверждает дефицит и профицит электрической энергии

в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в порядке, определенном уполномоченным органом;

22-3) определяет квоту электрической энергии, доступную для деятельности цифровых майнеров, в порядке, определенном уполномоченным органом;»;

5) пункт 2 статьи 10-3 дополнить подпунктами 1-1) и 3-1) следующего содержания:

«1-1) заключает договоры о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;»;

«3-1) приобретает услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей в соответствии с договором о покупке услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей;»;

6) в статье 13:

пункт 3 дополнить частями второй и четвертой следующего содержания:

«В целях энергоснабжения потребителей, находящихся на территории изолированной административно-территориальной единицы, энергоснабжающие организации приобретают электроэнергию

у энергопроизводящих организаций, в том числе использующих возобновляемые источники энергии, находящихся на территории данной изолированной административно-территориальной единицы, а также

у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории Республики Казахстан непосредственно от имени иностранного производителя.»;

«Энергоснабжающие организации, осуществляющие энергоснабжение на территории изолированной административно-территориальной единицы, самостоятельно осуществляют урегулирование вопросов поставки (экспорта) электрической энергии уполномоченной организации сопредельного государства.»;

в пункте 3-1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3-1. Энергопроизводящие организации, за исключением находящихся на территории изолированной административно-территориальной единицы, обязаны осуществлять продажу всего объема электрической энергии, отпускаемой в сеть, единому закупщику электрической энергии и (или) потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, либо администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу,

в соответствии с настоящим Законом.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Энергопроизводящие организации, в том числе использующие возобновляемые источники энергии, находящиеся на территории изолированной административно-территориальной единицы, вправе реализовать (продавать) электрическую энергию энергоснабжающей организации, осуществляющей деятельность в пределах административно-территориальной единицы (области), на территории которой расположена изолированная административно-территориальная единица.»;

в части третьей слова «абзацам первому и второму настоящего пункта» заменить словами «частям первой и третьей настоящего пункта»;

подпункт 1) пункта 3-2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Энергопроизводящие организации, в том числе использующие возобновляемые источники энергии, находящиеся на территории изолированной административно-территориальной единицы, вправе реализовать (продавать) электрическую энергию энергоснабжающей организации, осуществляющей деятельность в пределах административно-территориальной единицы (области), на территории которой расположена изолированная административно-территориальная единица;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Субъекты оптового рынка электрической энергии, в том числе

все энергопроизводящие организации независимо от формы собственности,

за исключением субъектов оптового рынка электрической энергии в части осуществления ими деятельности на территории изолированной административно-территориальной единицы, обязаны участвовать

на балансирующем рынке электрической энергии;»;

пункт 6-1 исключить;

пункт 11 дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:

«3) продажи электрической энергии энергопроизводящими организациями, находящимися на территории изолированной административно-территориальной единицы, в рамках заключенных договоров купли-продажи электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств;

4) приобретения электрической энергии из-за пределов Республики Казахстан в целях поставки электрической энергии потребителям, находящимся на территории изолированной административно-территориальной единицы.»;

7) в статье 15:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Функционирование балансирующего рынка электрической энергии осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Положения настоящего Закона в части функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, в том числе условий и порядка купли-продажи плановых объемов электрической энергии, урегулирования почасовых дисбалансов, оказания услуг на рынке электрической мощности не распространяются на взаимоотношения субъектов рынка на территории изолированной административно-территориальной единицы.»;

8) в статье 15-3:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Рынок электрической мощности функционирует в целях привлечения инвестиций для поддержания существующих, ввода новых электрических мощностей и строительства новых электрических сетей

в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан для покрытия спроса на электрическую мощность.»;

пункт 3-2 изложить в следующей редакции:

«3-2. Единый закупщик оплачивает услугу по поддержанию готовности электрической мощности по договорам, заключаемым в соответствии

с пунктом 3-1 настоящей статьи, и услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей по договорам, заключаемым в соответствии

с пунктом 3-7 настоящей статьи, ежемесячно, но не позднее сорока пяти рабочих дней после завершения месяца поставки данной услуги.»;

дополнить пунктами 3-7 и 4-2 следующего содержания:

«3-7. Единый закупщик заключает договоры о покупке услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей с:

региональными электросетевыми компаниями,

системным оператором,

победителями аукционных торгов на строительство электрических сетей.

Индивидуальный тариф на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей, объем и сроки покупки услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей устанавливаются в инвестиционном соглашении на строительство электрических сетей, в том числе по результатам аукционных торгов на строительство электрических сетей.»;

«4-2. Региональные электросетевые компании, системный оператор,

а также победители аукционных торгов на строительство электрических сетей осуществляют реализацию услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей единому закупщику в объеме, не превышающем технические параметры строительства и эксплуатации электрических сетей, только после проведения их комплексного опробования.

В случае неуспешного проведения комплексного опробования электрических сетей объем услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей, указанный в договоре о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей, заключенном с единым закупщиком, снижается до момента успешного прохождения комплексного опробования в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

в пункте 8:

часть третью дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) затрат на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей по всем договорам, заключенным единым закупщиком;»;

абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции:

«Финансовый результат формируется исходя из валового результата

от деятельности единого закупщика по покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей и оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности, рассчитанной в соответствии с правилами расчета

и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу

по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки,

за вычетом в том числе:»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, договор о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей и договор на оказание услуги

по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки заключаются на основании типовых договоров, разрабатываемых

и утверждаемых уполномоченным органом.

10. На правоотношения, связанные с покупкой услуги по поддержанию готовности электрической мощности, услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей единым закупщиком, не распространяется законодательство Республики Казахстан о государственных закупках.»;

9) дополнить статьей 15-14 следующего содержания:

«Статья 15-14. Строительство электрических сетей в рамках

механизма рынка электрической мощности

1. Строительство электрических сетей в рамках механизма рынка электрической мощности может быть реализовано:

1) по инициативе региональной электросетевой компании в целях усиления и развития электрических сетей регионального уровня;

2) по инициативе системного оператора в целях усиления и развития национальной электрической сети;

3) по инициативе инвестора в целях усиления и развития электрических сетей регионального уровня и (или) национальной электрической сети.

2. При строительстве электрических сетей в соответствии

с подпунктами 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи:

1) региональная электросетевая компания, системный оператор направляют на заключение в совет рынка инвестиционные программы по строительству электрических сетей;

2) вместе с инвестиционной программой по строительству электрических сетей в совет рынка также вносятся:

информация о соответствующем мероприятии по строительству электрических сетей;

технико-экономическое обоснование мероприятия по строительству электрических сетей;

положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы на технико-экономическое обоснование мероприятия

по строительству электрических сетей;

3) инвестиционные программы по строительству электрических сетей не подлежат изменению в период рассмотрения советом рынка;

4) инвестиционные программы по строительству электрических сетей рассматриваются советом рынка согласно настоящему пункту, в порядке, определенном уполномоченным органом;

5) после получения заключения совета рынка уполномоченный орган принимает решение о заключении или об отказе в заключении инвестиционного соглашения на строительство электрических сетей;

6) инвестиционное соглашение на строительство электрических сетей должно содержать следующую информацию:

объем услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

тариф на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей как переменную величину по годам с учетом возврата инвестиций в рамках инвестиционной программы по строительству электрических сетей, включая вознаграждения, выплачиваемые

по соответствующим инвестиционным займам, с учетом срока покупки услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей (в месяцах) и объема услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

7) после заключения инвестиционного соглашения на строительство электрических сетей единый закупщик заключает с данной организацией договор о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей по тарифу, в объеме и на сроки, которые указаны

в инвестиционном соглашении;

8) покупка услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей по договорам, указанным в подпункте 7) части первой настоящего пункта, осуществляется со второго квартала года, следующего

за годом заключения договора.

При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей, а также объем и срок покупки данной услуги, указанные в инвестиционном соглашении, не подлежат корректировке в сторону увеличения.

В случае невыполнения обязательств по договорам о покупке услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей используются понижающие коэффициенты на рынке электрической мощности в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. При строительстве электрических сетей согласно подпункту 3) пункта 1 настоящей статьи:

1) порядок направления инвестором заявки на инициирование аукционных торгов на строительство электрических сетей и порядок ее рассмотрения определяются уполномоченным органом.

Заявка инвестора обязана содержать предварительное технико-экономическое обоснование проекта, включающее в себя финансово-экономическую модель, стоимость проекта, сумму возврата инвестиций,

срок реализации проекта, предельный размер индивидуального тарифа

на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей, объем услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

2) заключение о необходимости реализации проекта по строительству электрических сетей принимается уполномоченным органом на основании документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, поручений и (или) актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, а также с учетом приоритетности и срочности проекта по строительству электрических сетей;

3) аукционные торги на строительство электрических сетей организуются и проводятся организатором аукционных торгов в целях отбора победителя для реализации проектов по строительству электрических сетей

и определения их индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей.

Организация и проведение аукционных торгов на строительство электрических сетей осуществляются в порядке, определенном уполномоченным органом.

Победитель аукционных торгов на строительство электрических сетей заключает инвестиционное соглашение на строительство электрических сетей с уполномоченным органом в порядке, определенном уполномоченным органом.

При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию доступности мощности электрических сетей, а также объем и срок покупки данной услуги, указанные в инвестиционном соглашении, не подлежат корректировке в сторону увеличения.

В случае невыполнения обязательств по договорам о покупке услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей используются понижающие коэффициенты на рынке электрической мощности в порядке, определенном уполномоченным органом;

4) победитель аукционных торгов на строительство электрических сетей осуществляет поддержание доступности мощности электрических сетей в течение всего срока договора о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

5) компенсация суммы капитальных затрат и вознаграждений

по соответствующим займам, привлеченным для реализации проекта, нормы рентабельности на инвестированный капитал победителя аукционных торгов на строительство электрических сетей обеспечиваются путем оказания единому закупщику услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

6) электрические сети после ввода в эксплуатацию победителем аукционных торгов на строительство электрических сетей подлежат передаче в доверительное управление в порядке, определенном уполномоченным органом:

системному оператору в случае подключения указанных электрических сетей к национальной электрической сети;

соответствующим региональным электросетевым компаниям в случае отсутствия подключения к национальной электрической сети;

7) в целях передачи электрических сетей в доверительное управление победитель аукционных торгов на строительство электрических сетей обязан получить положительное заключение системного оператора и (или) соответствующей региональной электросетевой компании, которые проводят обследование электрических сетей на предмет их технического состояния.

В случае выявления неудовлетворительного состояния электрических сетей и получения соответствующего отрицательного заключения системного оператора и (или) соответствующей региональной электросетевой компании победитель аукционных торгов на строительство электрических сетей обязан устранить выявленные замечания и выполнить мероприятия по приведению электрических сетей в надлежащее состояние, предусмотренные заключением системного оператора и (или) соответствующей региональной электросетевой компании.

Проведение системным оператором и (или) соответствующей региональной электросетевой компанией обследования электрических сетей на предмет их технического состояния, выполнение победителем аукционных торгов на строительство электрических сетей мероприятий по приведению электрических сетей в надлежащее состояние осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом;

8) победитель аукционных торгов на строительство электрических сетей обязан:

обеспечить передачу электрических сетей в доверительное управление в надлежащем техническом и экономическом состоянии согласно требованиям, предусмотренным инвестиционным соглашением с уполномоченным органом;

предоставлять в уполномоченный орган, орган контроля, системному оператору и (или) в соответствующую региональную электросетевую компанию и единому закупщику беспрепятственный доступ к электрическим сетям, а также документации, относящейся к осуществлению деятельности

в рамках проекта;

соблюдать иные требования и условия, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан, инвестиционным соглашением

на строительство электрических сетей и договором о покупке услуги

по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

9) уполномоченный орган, орган контроля совместно с системным оператором, региональной электросетевой компанией и (или) единым закупщиком вправе:

осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности победителя аукционных торгов на строительство электрических сетей,

в том числе путем привлечения аудиторской организации;

осуществлять проверку технического состояния электрических сетей,

в том числе в рамках комплексного опробования электрических сетей;

иметь беспрепятственный доступ к электрическим сетям, а также

к документации, относящейся к осуществлению деятельности в рамках проекта;

требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан и условий договора о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей;

осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан, инвестиционным соглашением на строительство электрических сетей и договором о покупке услуги по поддержанию доступности мощности электрических сетей.»;

10) статью 17 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При отсутствии оплаты или неполной оплате субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности за электрическую энергию и (или) оказываемые услуги в сроки, установленные соответствующими договорами, и за период, определенный уполномоченным органом, частично или полностью прекращается (ограничивается) передача (поставка) электрической энергии на основании письма системного оператора, единого закупщика, единого закупщика электрической энергии, расчетного центра балансирующего рынка. Порядок и условия обращения, сроки ввода технических ограничений определяются в порядке, установленном уполномоченным органом.»;

11) в части первой пункта 5 статьи 19-1:

в подпункте 1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1) все энергопроизводящие организации, за исключением находящихся на территории изолированной административно-территориальной единицы, обязаны осуществлять продажу электрической энергии только единому закупщику электрической энергии и потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, либо администратору гибридной группы, входящему с ними в одну гибридную группу, и заключать с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«энергопроизводящие организации, в том числе использующие возобновляемые источники энергии, находящиеся на территории изолированной административно-территориальной единицы, вправе реализовать (продавать) электрическую энергию энергоснабжающей организации, осуществляющей деятельность в пределах административно-территориальной единицы (области), на территории которой расположена изолированная административно-территориальная единица;»;

абзац первый подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«3) субъекты оптового рынка электрической энергии, за исключением субъектов оптового рынка электрической энергии в части осуществления ими деятельности на территории изолированной административно-территориальной единицы, обязаны осуществлять покупку электрической энергии только у единого закупщика электрической энергии и (или)

у энергопроизводящих организаций, входящих с ними в одну группу лиц

в Реестре, и (или) у администратора гибридной группы, входящего с ними

в гибридную группу, и (или) у возобновляемых источников энергии и заключать с ними соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии.».

В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в статье 30:

в пункте 2 слова «сфере использования атомной энергии,» исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Лицензия и (или) приложение к лицензии в сфере использования атомной энергии либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются

не позднее тридцати рабочих дней, за исключением лицензии и (или) приложения к лицензии на выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии,

либо мотивированного отказа в их выдаче, где лицензия выдается после получения результата экспертизы обоснования безопасности объекта использования атомной энергии.»;

строки 17 и 18 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

17. Лицензия на выполнение работ, связанных с этапами жизненного цикла объектов использования атомной энергии 1. Размещение ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов. Неотчуждаемая; срок действия лицензии 10 лет; действие части первой пункта 3 статьи 25, пунктов 1 и 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1 2. Сооружение ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов. 3. Эксплуатация ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов. 4. Вывод из эксплуатации ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов. 5. Управление работами и проектами при размещении, сооружении, выводе из эксплуатации ядерных установок. 18. Лицензия на деятельность по обращению с радиоактивными отходами 1. Сбор и сортировка радиоактивных отходов. Неотчуждаемая; срок действия лицензии 5 лет; действие части первой пункта 3 статьи 25, пунктов 1 и 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1 2. Дезактивация (очистка от радиоактивного загрязнения) помещений, оборудования и материалов. 3. Переработка радиоактивных отходов. 4. Кондиционирование радиоактивных отходов. 5. Хранение радиоактивных отходов. 6. Захоронение радиоактивных отходов. 7. Радиационная реабилитация, рекультивация территорий и объектов.

».

В Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года «Об использовании атомной энергии»:

подпункт 1) после слов «электрофизических установок,» дополнить словами «радиоактивных отходов,»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) атомная электростанция (далее – АЭС) – комплекс основного и вспомогательного оборудования, предназначенный для производства электрической и (или) тепловой энергии в заданных режимах

и условиях применения с использованием ядерных и энергетических установок;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) объекты использования атомной энергии – источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо, ядерные, радиационные, электрофизические установки, объекты обращения с радиоактивными отходами, пункты хранения и захоронения, транспортные упаковочные комплекты и ядерные материалы;»;

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) организация научно-технической поддержки в области использования атомной энергии – организация, осуществляющая деятельность по научно-технической поддержке в области использования атомной энергии, включая проведение независимой экспертизы и оценки безопасности объектов использования атомной энергии на всех этапах

их жизненного цикла, а также иные функции, предусмотренные законодательством Республикой Казахстан;

6-2) государственный орган контроля и надзора в области использования атомной энергии (далее – орган контроля и надзора) – ведомство уполномоченного органа, осуществляющее государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии в рамках своей компетенции;»;

в подпункте 8) слово «исполнительный» заменить словом «государственный»;

дополнить подпунктами 8-1) и 11-1) следующего содержания:

«8-1) национальный оператор АЭС – юридическое лицо

со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации АЭС в Республике Казахстан;»;

«11-1) транспортный упаковочный комплект – совокупность элементов, необходимых для полного размещения и удержания радиоактивного содержимого при перевозке;»;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) радиоактивные отходы – материалы и вещества, изделия и оборудование, а также породы, руды и отходы, извлеченные из недр и складируемые в отвалы и хвостохранилища, содержащие радионуклиды выше уровня изъятия, установленного законодательством Республики Казахстан, дальнейшее использование которых не предусматривается;»;

дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

«28-1) режим постоянного государственного контроля и надзора – режим, предусматривающий осуществление контроля и надзора уполномоченными должностными лицами органа контроля и надзора путем постоянного нахождения и проведения мероприятий по контролю

за состоянием безопасности непосредственно на установках 1 категории радиационной опасности на всех этапах жизненного цикла объекта использования атомной энергии;»;

подпункт 29) исключить;

подпункты 34-1) и 34-2) изложить в следующей редакции:

«34-1) объекты ядерного наследия – исторически сформированные объекты, сооружения, участки территорий, содержащие радиоактивные отходы и (или) радиоактивно загрязненные материалы, образовавшиеся

в результате деятельности в области использования атомной энергии, включая проведение ядерных взрывов в мирных целях, а также деятельности по добыче и переработке урана, осуществлявшейся и прекращенной на таких объектах

до 1 января 1992 года, и требующие обеспечения радиационной безопасности и реабилитации;

34-2) ядерный ущерб – ущерб, включающий вред жизни или здоровью человека, окружающей среде, а также убытки физических и юридических лиц, причиненный вследствие воздействия ионизирующего излучения в результате обращения с ядерной установкой или ядерным материалом, поступающим

с ядерной установки, произведенным в ней или направленным на ядерную установку, а также затраты на превентивные меры;»;

дополнить подпунктом 34-3) следующего содержания:

34-3) ядерный инцидент – происшествие либо серия происшествий, которые причиняют ядерный ущерб или создают опасность причинения ядерного ущерба;»;

в статье 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Цель, задачи и принципы государственного регулирования в области использования атомной энергии»;

пункт 1 дополнить частью первой следующего содержания:

«Целью государственного регулирования в области использования атомной энергии является обеспечение ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности при использовании атомной энергии, а также соблюдения основных международных принципов использования атомной энергии.»;

статью 5 дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:

«8-3) определяет особый порядок и специальные условия предоставления бюджетного кредита Национальному оператору АЭС в форме бюджетной кредитной линии для финансирования проектов АЭС, реализуемых в рамках международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;»;

статьи 6, 7, 7-2 и 7-3 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции;

2) на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в области использования атомной энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) определяет Национального оператора АЭС;

4) осуществляет международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии;

5) осуществляет государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии;

6) разрабатывает и утверждает правила проведения расследования

в области использования атомной энергии;

7) осуществляет лицензирование деятельности в сфере использования атомной энергии;

8) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, технические регламенты и нормативно-технические документы в области использования атомной энергии в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

9) разрабатывает и утверждает правила физической защиты ядерных материалов и ядерных установок;

10) разрабатывает и утверждает правила физической защиты источников ионизирующего излучения и пунктов хранения;

11) разрабатывает и утверждает правила вывода из эксплуатации ядерных и радиационных установок;

12) разрабатывает порядок организации инспекций Международного агентства по атомной энергии на территории Республики Казахстан;

13) разрабатывает и утверждает правила аккредитации организаций, осуществляющих экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

14) разрабатывает и утверждает правила государственного учета ядерных материалов;

15) разрабатывает и утверждает правила государственного учета источников ионизирующего излучения;

16) разрабатывает и утверждает правила безопасности при обращении с радионуклидными источниками;

17) разрабатывает национальный план реагирования на ядерные и радиационные аварии;

18) разрабатывает и утверждает правила транспортировки ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

19) разрабатывает правила выбора площадки размещения ядерных установок и пунктов захоронения;

20) разрабатывает и утверждает правила проведения экспертизы ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

21) разрабатывает и утверждает правила повышения квалификации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;

22) разрабатывает и утверждает правила аттестации персонала, занятого на объектах использования атомной энергии;

23) вносит в Правительство Республики Казахстан представление

о досрочном выводе из эксплуатации ядерных установок или закрытии пунктов захоронения отработавшего ядерного топлива в случае возникновения угрозы безопасности населения и (или) окружающей среды;

24) принимает решение о постановке на государственный учет или снятии с государственного учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения;

25) ведет государственный учет ядерных материалов;

26) ведет государственный учет источников ионизирующего излучения;

27) осуществляет контроль специфических товаров в области использования атомной энергии;

28) разрабатывает и утверждает правила определения организаций научно-технической поддержки в области использования атомной энергии;

29) утверждает конструкции транспортных упаковочных комплектов, а также распространяет действие сертификатов-разрешений на них, утвержденных уполномоченными органами других стран, на территории Республики Казахстан;

30) организует исследования по ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, обеспечению режима нераспространения ядерного оружия и мониторингу ядерных испытаний;

31) устанавливает уровни изъятия для ядерных материалов, радиоактивных веществ и электрофизических установок, радиоактивных отходов, подлежащих государственному регулированию в области использования атомной энергии;

32) утверждает правила проведения постоянного государственного контроля и надзора в области использования атомной энергии;

33) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 7. Государственный контроль и надзор в области

использования атомной энергии

1. Государственный контроль и надзор в области использования атомной энергии (далее – государственный контроль и надзор) осуществляются органом контроля и надзора в форме проверки, дистанционного контроля, постоянного государственного контроля и надзора, расследования в соответствии с настоящим Законом и разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях

и уведомлениях» (далее – разрешительный контроль).

2. Субъектами государственного контроля и надзора (далее – субъекты контроля и надзора) являются физические и юридические лица, их филиалы

и представительства, государственные органы, осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии и (или) области обращения

с радиоактивными отходами.

Объектом государственного контроля и надзора (далее – объект контроля и надзора) является имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у субъекта контроля и надзора, подлежащее государственному контролю и надзору.

3. Государственный контроль и надзор осуществляются органом контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами.»;

«Статья 7-2. Проверки в области использования атомной энергии

1. Проверка субъекта (объекта) контроля и надзора (далее – проверка) – деятельность органа контроля и надзора в отношении субъекта (объекта) контроля и надзора на предмет соблюдения требований в соответствии

с пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона.

Проверка осуществляется с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, по результатам которой в случае выявления нарушений субъектом (объектом) контроля и надзора составляются акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений.

2. Проверки делятся на плановые и внеплановые.

3. Плановые проверки проводятся в отношении субъектов контроля и надзора, осуществляющих деятельность с установками 1, 2 и 3 категорий радиационной опасности.

Внеплановые проверки проводятся в отношении субъектов контроля и надзора, осуществляющих деятельность с установками 1, 2, 3 и 4 категорий радиационной опасности.

4. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок, утвержденному органом контроля и надзора в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки.

Годовой список плановых проверок формируется с учетом отнесения субъектов (объектов) контроля и надзора по степени риска и размещается на интернет-ресурсе органа контроля и надзора не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверок.

Субъекты (объекты) контроля и надзора по степени риска подразделяются на:

1) субъекты высокой степени риска – субъекты контроля и надзора, осуществляющие деятельность с установками 1 категории радиационной опасности;

2) субъекты средней степени риска – субъекты контроля и надзора, осуществляющие деятельность с установками 2 категории радиационной опасности и установками 3 категории радиационной опасности в части установок по изготовлению ядерного топлива и его компонентов, добыче и (или) переработке природного урана или тория, а также банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии;

3) субъекты низкой степени риска – субъекты контроля и надзора, осуществляющие деятельность с установками 3 категории радиационной опасности, за исключением установок по изготовлению ядерного топлива

и его компонентов, добыче и (или) переработке природного урана или тория, а также банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии.

Плановая проверка субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой, средней и низкой степеням риска, проводится не чаще одного раза в год.

Годовые списки проведения плановых проверок в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора формируются с обязательным указанием объектов, в отношении которых назначена плановая проверка.

В годовые списки проведения плановых проверок в обязательном порядке включаются все объекты субъектов контроля и надзора, отнесенных к высокой и средней степеням риска.

Объекты субъектов контроля и надзора, отнесенных к низкой степени риска, включаются в годовые списки плановых проверок с учетом информации, формируемой на основании:

1) результатов предыдущих проверок;

2) сведений государственных цифровых систем;

3) результатов мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля и надзора;

4) сведений о радиационных инцидентах;

5) информации о выполнении предписаний;

6) результатов анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;

7) обращений физических и юридических лиц с предоставлением подтверждающих фактов.

Внесение изменений и дополнений в годовой список проведения проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации проверяемого субъекта (объекта) контроля и надзора, изменения его наименования, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и (или) социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных

с ними ограничений.

Форма списка проверок утверждается уполномоченным органом.

5. Орган контроля и надзора обязан уведомить в письменном виде субъект (объект) контроля и надзора либо его уполномоченное лицо, государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, о начале проведения плановой проверки не менее чем за один рабочий день до начала проверки с указанием даты ее начала, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Уведомление о начале проведения проверки, направленное одним

из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) на абонентские устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале «цифрового правительства», сервисами обмена мгновенными сообщениями, электронной почтой – с даты отправки органом контроля и надзора на адрес субъекта (объекта) контроля и надзора, используемый для официального взаимодействия.

6. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения внеплановой проверки в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

При проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 7), 8) и 10) пункта 7 настоящей статьи, орган контроля и надзора обязан известить субъект (объект) контроля и надзора о начале проведения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля и надзора не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки субъекта (объекта) контроля и надзора.

7. Основаниями для проведения внеплановой проверки субъектов (объектов) контроля и надзора являются:

1) контроль устранения нарушений, являющихся основаниями для применения мер оперативного реагирования;

2) контроль исполнения мероприятий по результатам расследования;

3) неисполнение мероприятий, указанных в заключении о результатах дистанционного контроля, в том числе непредоставление информации

об устранении выявленных нарушений и (или) неустранении нарушения;

4) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам и обстоятельствам нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами;

5) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений по результатам плановой и внеплановой проверки, если субъект (объект) контроля и надзора более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил выявленные нарушения;

6) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

7) обращения государственных органов, структурных подразделений уполномоченного органа по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами;

8) информация об изменениях в системах, оборудовании, документации ядерной установки, касающихся обеспечения ядерной, радиационной или ядерной физической безопасности;

9) повторная проверка, связанная с обращением субъекта (объекта) контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);

10) информация в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений об отсутствии и (или) истечении срока действия лицензии

в области использования атомной энергии в соответствии со статьей 9 настоящего Закона;

11) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

12) поручение первого руководителя вышестоящего государственного органа о принятии мер в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами;

13) неисполнение оперативных предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных в ходе проведения постоянного контроля и надзора;

14) публикации и сообщения в масс-медиа, цифровых системах государственных органов о нарушениях требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами;

15) встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый субъект имел гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой для осуществления проверки информации.

8. При обнаружении не относящихся к предмету внеплановой проверки фактов нарушений требований законодательства Республики Казахстан

в области использования атомной энергии и (или) области обращения

с радиоактивными отходами, которые влекут снижение уровня ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, они отражаются в акте

о результатах проверки.

9. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

Статья 7-3. Режим постоянного государственного

контроля и надзора

1. В отношении субъектов контроля и надзора, осуществляющих деятельность с установками 1 категории радиационной опасности, устанавливается режим постоянного государственного контроля и надзора.

2. Постоянный государственный контроль и надзор осуществляются путем постоянного нахождения и проведения мероприятий по контролю

и надзору за состоянием безопасности непосредственно на установках

1 категории радиационной опасности уполномоченными должностными лицами органа контроля и надзора.

3. Предметом постоянного государственного контроля и надзора являются соблюдение субъектами контроля и надзора, осуществляющими деятельность с установками 1 категории радиационной опасности на всех этапах жизненного цикла данных установок, требований по ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности, режима нераспространения ядерного оружия, а также соответствие установок 1 категории радиационной опасности, их систем и элементов указанным требованиям.

4. Постоянный государственный контроль и надзор проводятся

в соответствии с настоящим Законом и правилами проведения постоянного государственного контроля и надзора в области использования атомной энергии, утверждаемыми уполномоченным органом.

5. Списки уполномоченных должностных лиц для проведения постоянного государственного контроля и надзора утверждаются руководителем территориального подразделения органа контроля и надзора

с соблюдением следующих условий:

1) на одну установку 1 категории радиационной опасности назначается не менее двух должностных лиц органа контроля и надзора;

2) срок назначения должностных лиц на одну установку 1 категории радиационной опасности не превышает трех лет;

3) проведение ротации должностных лиц между установками

1 категории радиационной опасности каждые три года.

6. Актуальные списки уполномоченных должностных лиц для проведения постоянного государственного контроля и надзора направляются субъектам контроля и надзора ежегодно в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения постоянного государственного контроля

и надзора.

7. При этом состав уполномоченных должностных лиц для проведения постоянного государственного контроля и надзора может изменяться

по решению руководителя территориального подразделения органа контроля и надзора, о чем субъект (объект) контроля и надзора уведомляется после принятия решения.

8. Субъекты контроля и надзора, осуществляющие деятельность

с установками 1 категории радиационной опасности, обязаны предоставлять уполномоченным должностным лицам беспрепятственный доступ к объектам, их системам и элементам, а также документам при предъявлении уполномоченными лицами служебного удостоверения.

9. В случаях выявления нарушений требований законодательства

в области использования атомной энергии и (или) области обращения

с радиоактивными отходами, а также несоответствия объектов, их систем и элементов указанным требованиям в ходе проведения постоянного государственного контроля и надзора уполномоченное должностное лицо оформляет и выдает оперативное предписание об устранении нарушений.

10. Сроки устранения нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения.

11. В случае невозможности выполнения в установленный срок оперативного предписания (пункта оперативного предписания) по причинам, не зависящим от субъекта контроля и надзора, субъект контроля и надзора вправе не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока исполнения предписания обратиться к уполномоченному должностному лицу, которое выдало оперативное предписание, с мотивированным ходатайством

о продлении срока исполнения оперативного предписания (пункта оперативного предписания) с указанием компенсирующих мер

по обеспечению безопасности и обоснованием эффективности и достаточности указанных мер.

12. Уполномоченное должностное лицо органа контроля и надзора, выдавшее оперативное предписание, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о продлении сроков исполнения оперативного предписания с учетом изложенных доводов принимает решение о продлении сроков исполнения оперативного предписания об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков исполнения или об отказе

в продлении с мотивированным обоснованием.

13. Неисполнение в установленный срок оперативных предписаний об устранении нарушений является основанием для назначения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля и надзора в порядке, установленном настоящим Законом.

14. Уполномоченные должностные лица органа контроля и надзора при проведении постоянного государственного контроля и надзора имеют право:

1) постоянно пребывать, получать беспрепятственный доступ

к территории, помещениям, оборудованию, элементам, системам, техническим средствам, материалам, а также к документам и средствам контроля безопасности субъекта (объекта) контроля и надзора;

2) привлекать специалистов организации научно-технической поддержки в области использования атомной энергии для проведения оценки и экспертиз ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

3) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии с предметом государственного контроля и надзора;

4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

5) использовать регистрограммы, осциллограммы, записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио-

и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы, относящиеся

к предмету государственного контроля и надзора;

6) вызывать субъект контроля и надзора для получения объяснений;

7) инициировать проведение исследований, испытаний и экспертиз ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности;

8) принимать участие в противоаварийных тренировках и учениях.

15. Уполномоченные должностные лица органа контроля и надзора при проведении государственного контроля и надзора обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов (объектов) контроля и надзора;

2) проводить постоянный государственный контроль и надзор на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Законом и правилами проведения постоянного государственного контроля и надзора в области использования атомной энергии, утверждаемыми уполномоченным органом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля и надзора в период проведения государственного контроля и надзора, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

4) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту (объекту) контроля и надзора либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении государственного контроля и надзора, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету государственного контроля и надзора;

6) предоставлять субъекту (объекту) контроля и надзора необходимую информацию, относящуюся к предмету государственного контроля и надзора;

7) вручать субъекту (объекту) контроля и надзора оперативное предписание об устранении выявленных нарушений;

8) обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов

и сведений, полученных в результате проведения постоянного государственного контроля и надзора.

16. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные лица

при проведении постоянного государственного контроля и надзора вправе:

1) не допускать к постоянному государственному контролю и надзору должностных лиц органа контроля и надзора в случаях:

поручения проведения постоянного государственного контроля

и надзора должностным лицам органа контроля и надзора, не имеющим

на то соответствующих полномочий;

грубых нарушений требований, установленных настоящим Законом;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проверки, за исключением случаев обнаружения фактов нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами, которые влекут снижение уровня ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности;

3) обжаловать оперативное предписание об устранении нарушений,

а также действия (бездействие) должностных лиц органа контроля и надзора

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты уполномоченного должностного лица органа контроля и надзора, ограничивающие деятельность субъектов контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления постоянного государственного контроля и надзора, а также отдельные действия уполномоченных должностных лиц органа контроля и надзора, проводимые ими в рамках постоянного государственного контроля и надзора, с помощью аудио-, фото- и видеосъемки, не создавая препятствий деятельности уполномоченных должностных лиц органа контроля и надзора.

17. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные лица

при проведении постоянного государственного контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным должностным лицам органа контроля и надзора к территории, помещениям, оборудованию, элементам, системам, техническим средствам, материалам,

а также к документам и средствам контроля безопасности субъекта (объекта) контроля и надзора;

2) обеспечить уполномоченных должностных лиц органа контроля и надзора необходимыми условиями для осуществления ими своих полномочий, включая предоставление служебного помещения (рабочего места), средств индивидуальной защиты, средств связи и доступа к цифровым системам объекта;

3) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять уполномоченным должностным лицам органа контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях, а также предоставлять доступ

к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии

с предметом постоянного государственного контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре оперативного предписания;

5) обеспечить безопасность уполномоченных должностных лиц органа контроля и надзора при проведении постоянного государственного контроля и надзора от вредных и опасных производственных факторов воздействия

в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.

18. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с нарушениями, указанными в оперативном предписании, вправе направить возражение в территориальное подразделение органа контроля и надзора в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи оперативного предписания.

В возражении субъект контроля и надзора обязан изложить замечания и (или) доводы, которые направляются в орган контроля и надзора.

Территориальное подразделение органа контроля и надзора в течение десяти рабочих дней со дня получения возражения с учетом замечаний и (или) доводов принимает решение о принятии или об отказе в принятии возражения с мотивированным обоснованием.»;

главу 2 дополнить статьями 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 и 7-10 следующего содержания:

«Статья 7-4. Дистанционный контроль

1. Дистанционный контроль проводится органом контроля и надзора

на постоянной основе путем анализа деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора на предмет выявления нарушений, влияющих

на безопасность и надежность при обращении с объектами использования атомной энергии.

2. Дистанционный контроль проводится органом контроля и надзора

в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушение согласно пункту 1 настоящей статьи, на основании анализа деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора и данных цифровых систем, представленной отчетности субъектами (объектами) контроля и надзора, открытых источников, средств массовой информации, а также других сведений о деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия

с государственными органами.

3. В случае выявления нарушений по результатам дистанционного контроля составляется и направляется заключение об устранении нарушений субъекту (объекту) контроля и надзора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

Форма заключения о результатах дистанционного контроля утверждается уполномоченным органом.

4. В рамках проведения дистанционного контроля орган контроля и надзора вправе:

1) запрашивать у субъектов (объектов) контроля и надзора и их должностных лиц в письменном виде сведения и документы либо их копии;

2) вызывать субъектов контроля и надзора для получения объяснений, относящихся к предмету контроля.

5. Субъекты (объекты) контроля и надзора обязаны представить указанные в запросе органа контроля и надзора сведения и документы в сроки, установленные органом контроля и надзора.

6. Заключение о результатах дистанционного контроля составляется

в двух экземплярах. Один экземпляр направляется субъекту (объекту) контроля и надзора, второй экземпляр остается в органе контроля и надзора.

Заключение о результатах дистанционного контроля, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в заключении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) на абонентские устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале «цифрового правительства», сервисами обмена мгновенными сообщениями, электронной почтой – с даты отправки органом контроля и надзора на адрес субъекта (объекта) контроля и надзора, используемый для официального взаимодействия.

7. Субъект контроля и надзора, получивший заключение о результатах дистанционного контроля, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, представить в орган контроля и надзора, проводивший дистанционный контроль, план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

По истечении сроков, указанных в заключении о результатах дистанционного контроля, субъектом контроля и надзора предоставляется информация об исполнении заключения о результатах дистанционного контроля.

К предоставленной информации об исполнении заключения

о результатах дистанционного контроля субъект (объект) контроля и надзора прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

8. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с нарушениями, указанными в заключении о результатах дистанционного контроля, вправе направить возражение в орган контроля и надзора, проводивший дистанционный контроль, направивший заключение о результатах дистанционного контроля, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего

за днем вручения заключения о результатах дистанционного контроля.

В возражении субъект контроля и надзора обязан изложить замечания и (или) доводы, которые направляются в орган контроля и надзора.

Орган контроля и надзора, проводивший дистанционный контроль,

в течение десяти рабочих дней со дня получения возражения с учетом замечаний и (или) доводов принимает решение о принятии или об отказе

в принятии возражения с мотивированным обоснованием.

9. Неисполнение в установленный срок заключения о результатах дистанционного контроля является основанием для назначения внеплановой проверки субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с настоящим Законом.

10. Осуществление дистанционного контроля в области использования атомной энергии не требует регистрации в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов и предварительного уведомления субъекта (объекта) контроля и надзора.

Статья 7-5. Расследование в области использования

атомной энергии

1. Расследование в области использования атомной энергии (далее – расследование) проводится по следующим основаниям:

1) обращения физических и (или) юридических лиц, а также государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства в случаях, когда такой факт коснулся широкого круга лиц и требуется установить конкретное лицо (конкретных лиц), допустившее (допустивших) нарушение;

2) информация об авариях и инцидентах, связанных с ядерной, радиационной и ядерной физической безопасностью, по которым возникает необходимость выяснения обстоятельств, предшествовавших им, установления их причин, характера нарушений, определения мероприятий

по ликвидации последствий и предотвращению подобных нарушений.

2. Расследование проводится должностными лицами органа контроля и надзора в соответствии с настоящим Законом и правилами проведения расследования в области использования атомной энергии.

3. К расследованию при необходимости привлекаются специалисты организации научно-технической поддержки в области использования атомной энергии, специалисты, консультанты и эксперты государственных органов и организаций, международные эксперты в области использования атомной энергии.

Заключения привлеченных экспертов и специалистов в обязательном порядке приобщаются к материалам по результатам расследования.

4. Субъекты контроля и надзора в рамках расследования обязаны обеспечить:

1) предоставление должностному лицу органа контроля и надзора или членам комиссии, привлеченным экспертам и специалистам специальной одежды и средств индивидуальной защиты, требование о наличии которых предусмотрено внутренними документами субъекта контроля и надзора;

2) представление документов и (или) материалов, в том числе архивных, объяснений в письменной и (или) устной форме, относящихся

к расследованию;

3) беспрепятственную возможность для проведения обследования, осмотра;

4) беспрепятственный допуск должностным лицам органа контроля

и надзора, членам комиссии, привлеченным экспертам и специалистам

к территории объекта, относящегося к предмету расследования

(к административным зданиям, строениям, сооружениям, помещениям

и другим объектам).

5. В ходе проведения расследования устанавливаются причины нарушения требований законодательства Республики Казахстан, определяются субъекты (объекты) контроля и надзора, допустившие нарушения требований законодательства Республики Казахстан, ставшие основанием для проведения расследования.

6. По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, в котором в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность исполнения акта о результатах расследования, и составляют не менее десяти календарных дней со дня его вручения.

До истечения сроков, предусмотренных актом о результатах расследования, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

7. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования вправе обратиться в орган контроля и надзора с заявлением

о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

8. В случае установления субъекта контроля и надзора, допустившего нарушения требований законодательства Республики Казахстан, принимаются меры по привлечению лиц к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

При выявлении достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения, составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

9. В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений или по истечении сроков их устранения проводится внеплановая проверка.

10. Основанием для признания недействительными актов о назначении, продлении сроков и результатах расследования и (или) их отмены является несоблюдение порядка проведения расследований в области использования атомной энергии.

11. Итоги проведения расследования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, публикуются в течение десяти рабочих дней после дня окончания расследования на интернет-ресурсе органа контроля и надзора.

12. Обжалование акта о результатах расследования не приостанавливает исполнение акта.

Статья 7-6. Меры оперативного реагирования в области

использования атомной энергии

и порядок их применения

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля и надзора органом контроля и надзора применяются меры оперативного реагирования в области использования атомной энергии

(далее – меры оперативного реагирования) в случаях выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами, если деятельность субъекта (объекта) контроля и надзора представляет непосредственную угрозу правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки и (или) расследования, виды которых предусмотрены настоящей статьей.

3. Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

1) приостановление деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора;

2) запрещение деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора

по производству продукции, изготовлению приборов и установок, оказанию услуг, выполнению работ в области использования атомной энергии или отдельных видов предпринимательской деятельности;

3) запрещение на ввоз, применение и реализацию на территории Республики Казахстан продукции, приборов и установок, предназначенных для использования и применения населением, а также в предпринимательской и (или) иной деятельности;

4) временное отстранение лиц от работы.

4. Основанием для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, которые влекут угрозу жизни и здоровью людей, радиоактивного загрязнения окружающей среды выше установленных норм.

Перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида мер оперативного реагирования

с указанием срока действия данной меры (при необходимости), утверждается уполномоченным органом.

5. Орган контроля и надзора в ходе осуществления и (или)

по результатам государственного контроля и надзора при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт надзора по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Акт надзора оформляется и направляется субъекту контроля и надзора одним из нижеперечисленных способов, и считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в заключении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) на абонентские устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале «цифрового правительства», сервисами обмена мгновенными сообщениями, электронной почтой – с даты отправки органом контроля и надзора на адрес субъекта (объекта) контроля и надзора, используемый для официального взаимодействия.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта. Акт надзора направляется

по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора письмом с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля и надзора нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются

в актах о результатах проверки, расследования, а также в предписании и оперативном предписании об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, в сроки, указанные в акте о результатах расследования, предписании и оперативном предписании об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам проверки, расследования и постоянного государственного контроля и надзора, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения органом контроля и надзора устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 1) пункта 7 статьи 7-2 настоящего Закона.

11. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования,

по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан, а также по принудительному исполнению путем предъявления иска в суд.

12. До истечения сроков, предусмотренных актом о результатах расследования, предписанием и оперативным предписанием об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля и надзора, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение мер оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данным мерам;

3) применение органом контроля и надзора мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в его компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Статья 7-7. Порядок осуществления проверок

1. Должностные лица органа контроля и надзора, прибывшие для проверки, обязаны предъявить субъекту (объекту) контроля и надзора:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту.

2. В акте о назначении проверки указываются:

1) дата акта и номер;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лиц, уполномоченных на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, а также должностных лицах подведомственных организаций, привлекаемых для проведения проверки (при необходимости);

5) наименование субъекта (объекта) контроля и надзора, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов;

6) вид проверки;

7) предмет проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности субъекта (объекта) контроля и надзора;

12) подпись должностного лица, уполномоченного подписывать акт;

13) подпись руководителя субъекта (объекта) контроля и надзора либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта.

3. Началом проведения проверки считается дата вручения

субъекту (объекту) контроля и надзора либо его уполномоченному лицу акта

о назначении проверки.

Акт о назначении проверки, направленный одним

из нижеперечисленных способов, считается врученным надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) на абонентские устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале «цифрового правительства», сервисами обмена мгновенными сообщениями, электронной почтой – с даты отправки органом контроля и надзора на адрес субъекта (объекта) контроля и надзора, используемый для официального взаимодействия.

Акт о назначении проверки регистрируется в журнале регистрации проверок органа контроля и надзора, назначившего проверку.

4. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения и отмены проверки.

5. В случаях отказа в принятии акта о назначении проверки, а также воспрепятствования доступу должностных лиц органа контроля и надзора

к субъекту (объекту) проверки, материалам, оборудованию, необходимым для проведения проверки, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (должностными лицами), которое (которые) указано (указаны) в акте

о назначении проверки.

При этом состав должностных лиц, проводящих проверку, может изменяться по решению органа контроля и надзора, о чем субъект (объект) контроля и надзора уведомляется до начала участия в проверке лиц,

не указанных в акте о назначении проверки, с указанием причины замены.

7. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также предмета проверки и не должны превышать:

1) при проведении плановых проверок для субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска, – двадцать рабочих дней, для субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к средней

и низкой степеням риска, – пятнадцать рабочих дней;

2) при проведении внеплановых проверок – пятнадцать рабочих дней.

8. Срок проведения проверки может быть продлен при необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом работы только один раз руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, его замещающим) не более чем

на тридцать рабочих дней.

Продление сроков проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля и надзора до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.

9. Проверка может быть приостановлена только один раз руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, его замещающим):

1) в случае проведения специальных исследований, испытаний и экспертиз со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до получения заключения);

2) при необходимости получения сведений и документов от третьих лиц со сроком, превышающим тридцать рабочих дней (до их получения);

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению проверки;

4) в случае неустановления места нахождения субъекта, в отношении которого проводится проверка.

Приостановление проверки оформляется актом о приостановлении проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля и надзора до окончания срока проверки, в котором указываются дата и номер регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина приостановления.

После прекращения оснований для приостановления проверки, предусмотренных частью первой настоящего пункта, проверка возобновляется со срока ее приостановления.

Возобновление проверки оформляется актом о возобновлении проверки с вручением уведомления субъекту (объекту) контроля и надзора

до окончания срока приостановления проверки, в котором указывается дата возобновления проверки.

Акт о приостановлении проверки и акт о возобновлении проверки, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в уведомлении о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) на абонентские устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале «цифрового правительства», сервисами обмена мгновенными сообщениями, электронной почтой – с даты отправки органом контроля и надзора на адрес субъекта (объекта) контроля и надзора, используемый для официального взаимодействия.

10. По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа контроля и надзора составляется акт о результатах проверки и в случае выявления нарушений – предписание об устранении выявленных нарушений.

При выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях при наличии оснований для возбуждения административного производства.

11. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки (дополнительных актов

о продлении срока проверки, приостановлении проверки при их наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) наименование субъекта (объекта) контроля и надзора, его место нахождения или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего

при проведении проверки;

6) период проведения проверки;

7) вид проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом

о результатах проверки, а также лицах, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

10) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

В случае отсутствия нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

12. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата и место составления предписания;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование субъекта (объекта) контроля и надзора, его место нахождения или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, должность представителя физического

или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки

(при наличии);

5) дата, место и период проведения проверки;

6) перечень выявленных нарушений в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами;

7) указания по устранению выявленных нарушений и сроки их устранения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с предписанием субъекта (объекта) контроля и надзора либо его уполномоченного лица, их подписи или запись об отказе от подписи;

9) подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К предписанию об устранении выявленных нарушений прилагаются при их наличии заключения проведенных исследований (испытаний), экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки (акт осмотра поврежденного оборудования, регистрограммы, осциллограммы, записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио- и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы).

13. Формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта

о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом.

14. Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений составляются в трех экземплярах.

Органом контроля и надзора первые экземпляры акта о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений сдаются

в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в течение трех рабочих дней, вторые экземпляры акта

о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений на бумажном носителе под подпись или в электронной форме вручаются субъекту (объекту) контроля и надзора либо его уполномоченному лицу

для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений

и других действий, третьи экземпляры остаются у органа контроля и надзора.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными надлежащим образом в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в акте о результатах проверки, предписании об устранении выявленных нарушений о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) на абонентские устройства сотовой связи, в том числе зарегистрированные на веб-портале «цифрового правительства», сервисами обмена мгновенными сообщениями, электронной почтой – с даты отправки органом контроля и надзора на адрес субъекта (объекта) контроля и надзора, используемый для официального взаимодействия.

15. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту (объекту) контроля и надзора акта о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока проверки при его наличии).

16. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект (объект) контроля и надзора либо его уполномоченное лицо не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах проверки излагает их в письменном виде, которые направляются в орган контроля и надзора.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

17. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние

на реальную возможность его исполнения, и составляют не менее пяти рабочих дней с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений учитываются:

1) наличие у субъекта (объекта) контроля и надзора организационных, технических и финансовых возможностей по устранению нарушений;

2) особенности технического состояния используемых производственных объектов;

3) сроки получения в государственных органах, местных исполнительных органах соответствующего разрешения или подачи уведомления, предусмотренного приложениями 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также иных обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

18. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат субъект контроля и надзора не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший проверку,

с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений

с приложением плана мероприятий по устранению выявленных нарушений,

в котором указаны конкретные сроки их устранения.

В заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений субъект контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший проверку, в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о продлении сроков устранения выявленных нарушений с учетом изложенных доводов принимает решение

о продлении сроков устранения выявленных нарушений и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения или об отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Субъект контроля и надзора ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет органу контроля и надзора информацию об исполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, по которым наступил срок устранения.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект (объект) контроля и надзора прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

Форма плана мероприятий по устранению выявленных нарушений утверждается уполномоченным органом.

19. По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, субъект (объект) контроля и надзора в течение срока, установленного в предписании

об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, обязан предоставить в орган контроля и надзора, проводивший проверку, информацию об устранении выявленных нарушений.

20. В случае непредоставления или неполного предоставления субъектом (объектом) контроля и надзора в установленный срок информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений орган контроля и надзора в течение двух рабочих дней направляет субъекту (объекту) контроля и надзора запрос о необходимости предоставления информации

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений и плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В случае непредоставления или неполного предоставления

в установленный срок информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, плана мероприятий по устранению выявленных нарушений орган контроля и надзора назначает внеплановую проверку

по контролю исполнения предписания.

21. В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений и плане мероприятий по устранению выявленных нарушений, субъект (объект) контроля и надзора обязан предоставить в орган контроля и надзора, проводивший проверку, информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

22. Итоги проверок могут быть обжалованы субъектом контроля и надзора в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Рассмотрение вышестоящим государственным органом (должностным лицом) заявления субъекта (объекта) контроля и надзора об отмене акта

о результатах проверки, предписания об устранении выявленных нарушений осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Признание вышестоящим государственным органом результатов проверки недействительными является основанием для их отмены частично либо в полном объеме.

Акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, признанных недействительными в полном объеме, не могут являться доказательством нарушения субъектами (объектами) контроля и надзора установленных требований.

23. Проверки могут проводиться во внеурочное время (ночное время суток, выходные или праздничные дни) при необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств в случае, когда необходимость проверки требует немедленного устранения нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью работников предприятия и населения.

Решение по проведению проверки во внеурочное время оформляется приказом первого руководителя органа контроля и надзора либо лица,

его замещающего.

Форма приказа о проведении проверки во внеурочное время утверждается уполномоченным органом.

24. Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушения субъектом (объектом) контроля и надзора требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица органа контроля и надзора в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

Статья 7-8. Права и обязанности должностных лиц

органа контроля и надзора

1. Должностные лица органа контроля и надзора при проведении государственного контроля и надзора имеют право:

1) получать беспрепятственный доступ к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля и надзора;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии, а также доступ к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии с предметом государственного контроля и надзора;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) использовать регистрограммы, осциллограммы, записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, выписки из оперативных журналов, объяснительные записки, схемы, чертежи, фото-, аудио-



и видеоматериалы, опросные листы и другие материалы, относящиеся

к предмету государственного контроля и надзора;

5) вызывать субъекта контроля и надзора для получения объяснений;

6) привлекать специалистов, консультантов и экспертов, а также должностных лиц подведомственных и иных организаций;

7) обращаться в суд и участвовать при рассмотрении судом дел о нарушении законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами,

в том числе о нарушениях, выявленных по итогам государственного контроля и надзора.

2. Должностным лицам органа контроля и надзора запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися

к предмету государственного контроля и надзора, за исключением случаев обнаружения фактов нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами, которые влекут снижение уровня ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности.

3. Должностные лица органа контроля и надзора при проведении государственного контроля и надзора обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов (объектов) контроля и надзора;

2) проводить государственный контроль и надзор на основании

и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля и надзора в период проведения государственного контроля и надзора, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

4) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Республики Казахстан;

5) не препятствовать субъекту (объекту) контроля и надзора либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении государственного контроля и надзора, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету государственного контроля и надзора;

6) предоставлять субъекту (объекту) контроля и надзора необходимую информацию, относящуюся к предмету государственного контроля и надзора;

7) вручать субъекту (объекту) контроля и надзора заключение

о результатах дистанционного контроля, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений;

8) обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов

и сведений, полученных в результате проведения государственного контроля и надзора.

Статья 7-9. Права и обязанности субъекта (объекта) контроля

и надзора либо его уполномоченного лица

при осуществлении государственного контроля и надзора

1. Субъекты (объекты) контроля и надзора либо их уполномоченные лица при осуществлении государственного контроля и надзора вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц органа контроля и надзора, прибывших для проведения проверки, в случаях:

несоблюдения кратности проведения проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительных актах о продлении срока, приостановлении при их наличии) сроков проверки;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства;

поручения проведения проверки и (или) расследования должностным лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов (объектов) контроля и надзора;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;

грубых нарушений требований, установленных настоящим Законом;

непредъявления должностными лицами органа контроля и надзора документов, указанных в пункте 1 статьи 7-7 настоящего Закона;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся

к предмету проверки, а также к периоду, указанному в акте о назначении проверки, за исключением случаев обнаружения фактов нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области использования атомной энергии и (или) области обращения с радиоактивными отходами, которые влекут снижение уровня ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности;

3) обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, а также действия (бездействие) должностных лиц органа контроля и надзора в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органа контроля

и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления государственного контроля

и надзора, а также отдельные действия должностных лиц органа контроля

и надзора, проводимые ими в рамках государственного контроля и надзора,

с помощью аудио-, фото- и видеосъемки, не создавая препятствий деятельности должностных лиц органа контроля и надзора;

6) привлекать третьих лиц к участию в государственном контроле и надзоре в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты (объекты) контроля и надзора либо их уполномоченные лица при проведении государственного контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органа контроля и надзора к территории и помещениям субъекта (объекта) контроля и надзора;

2) обеспечить должностных лиц органа контроля и надзора необходимыми условиями для осуществления ими своих полномочий, включая предоставление служебного помещения (рабочего места), средств связи и доступа к цифровым системам объекта;

3) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представить должностным лицам органа контроля и надзора копии документов (сведений) на бумажных и электронных носителях, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (цифровым системам) в соответствии с предметом государственного контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта

о назначении проверки;

5) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проверки в день окончания государственного контроля и надзора;

6) сделать отметку о получении на втором экземпляре предписания

об устранении выявленных нарушений;

7) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения государственного контроля и надзора, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

8) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения государственного контроля и надзора на объект контроля и надзора,

от вредных и опасных производственных факторов воздействия

в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

9) обеспечить нахождение руководителя субъекта (объекта) контроля

и надзора либо его уполномоченного лица на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки в случае получения акта

о ее назначении.

Статья 7-10. Недействительность проверок, проведенных

с грубым нарушением требований настоящего Закона

1. Проверки признаются недействительными, если они проведены органом контроля и надзора с грубым нарушением требований к организации и проведению проверки, установленных настоящим Законом.

2. К грубым нарушениям требований настоящего Закона относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) несоблюдение сроков проверки;

4) нарушение периодичности проведения проверки;

5) непредставление субъекту (объекту) контроля и надзора акта

о назначении проверки;

6) назначение органом контроля и надзора проверки по вопросам,

не входящим в его компетенцию.»;

статью 12 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Проектирование, строительство, эксплуатация и вывод

из эксплуатации АЭС осуществляются только Национальным оператором АЭС и юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС.»;

дополнить статьями 12-1 и 12-2 следующего содержания:

«Статья 12-1. Национальный оператор АЭС

1. Национальный оператор АЭС:

1) реализует проекты АЭС;

2) обеспечивает ядерную, радиационную и ядерную физическую безопасность на объектах АЭС;

3) организует и обеспечивает проведение закупок товаров, работ и услуг для реализации проектов в области мирного использования атомной энергии в соответствии с правилами приобретения товаров, работ и услуг Национальным оператором АЭС и юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Национальному оператору АЭС;

4) участвует в организации подготовки, переподготовки и поддержания квалификации персонала АЭС;

5) участвует в формировании реестра поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС;

6) выступает заказчиком в рамках реализации проектов АЭС;

7) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 12-2. Особенности бюджетного кредитования

Национального оператора АЭС

1. Бюджетное кредитование Национального оператора АЭС в форме бюджетной кредитной линии осуществляется на принципах платности, срочности и возвратности в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан с учетом следующих особенностей:

1) бюджетное кредитование в форме бюджетной кредитной линии для финансирования проектов АЭС, осуществляемое на основании международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, представляет собой процесс, включающий процедуру принятия решения о предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита;

2) бюджетная кредитная линия представляет собой потраншевое выделение средств (частями) в период срока реализации проектов АЭС;

3) бюджетная кредитная линия предоставляется в следующих формах:

денежной – выделяется из средств республиканского бюджета

с перечислением денежных средств на контрольный счет наличности Национального оператора АЭС;

аккредитивной – с исполнением платежных обязательств в рамках использования кредитных средств, источником которых являются средства экспортного кредита, по поручению Национального оператора АЭС, согласованному уполномоченным органом, государственным казначейством

в счет увеличения задолженности по бюджетной кредитной линии;

смешанной – часть заемных средств перечисляется на контрольный счет наличности Национального оператора АЭС, а остальная часть путем исполнения аккредитива государственным казначейством – в счет увеличения задолженности по бюджетной кредитной линии;

4) бюджетная кредитная линия предоставляется с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, допускающих неприменение следующих отдельных требований бюджетного законодательства Республики Казахстан:

наличие обеспечения исполнения обязательств заемщика

по бюджетной кредитной линии;

определение целесообразности бюджетного кредитования;

подтверждение кредитоспособности заемщика по бюджетной кредитной линии;

разработка инвестиционного предложения, технико-экономического обоснования и финансово-экономического обоснования;

5) включение проекта в портфель государственных инвестиционных проектов осуществляется на основании международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.»;

в статье 17:

пункт 6 после слов «атомной энергии,» дополнить словами «обращения с радиоактивными отходами,»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. При обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом должны соблюдаться требования, установленные законодательством Республики Казахстан.»;

статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Особенности обращения с радиоактивными отходами, реабилитации объектов ядерного наследия, расположенных на территориях, указанных в настоящей статье, определяются законодательством Республики Казахстан в области обращения с радиоактивными отходами и законодательством Республики Казахстан о Семипалатинской зоне ядерной безопасности.»;

подпункт 2) части первой пункта 5 статьи 21 изложить

в следующей редакции:

«2) нарушения требований ядерной и (или) радиационной, и (или) ядерной физической безопасности, учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения, выявленного в результате проверок, расследования и дистанционного контроля органа контроля и надзора, –

в отношении лиц, допустивших нарушение;»;

подпункт 3) пункта 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«3) оформление пакета документации для передачи в архив с полным описанием веществ, материалов, конструкции пункта захоронения, геотектонических, геологических и геофизических характеристик площадки размещения пункта захоронения.»;

дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Организации научно-технической поддержки

в области использования атомной энергии

1. В целях обеспечения научно-технической поддержки развития атомной отрасли и государственного регулирования в области использования атомной энергии, а также повышения уровня ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности в Республике Казахстан формируется система научно-технической поддержки.

2. Система научно-технической поддержки формируется

по следующим направлениям:

научно-техническая поддержка для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии;

научно-техническая поддержка для развития атомной отрасли.

3. Организация научно-технической поддержки в области использования атомной энергии (далее – организация научно-технической поддержки) определяется:

для целей развития атомной отрасли – уполномоченным органом;

для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии – органом контроля и надзора.

Порядок определения организаций научно-технической поддержки устанавливается уполномоченным органом.

4. Организация научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии:

осуществляет научно-техническую поддержку деятельности

по государственному контролю и надзору;

проводит анализ и оценку документов, обосновывающих безопасность объектов использования атомной энергии, включая отчеты по обоснованию безопасности, проектную и эксплуатационную документацию, результаты расчетов и анализов, а также иные материалы, представляемые в рамках разрешительных процедур и контрольных мероприятий (далее – оценка документов по безопасности);

привлекается к участию в контрольных мероприятиях органа контроля и надзора в качестве консультантов и экспертов;

выполняет научно-исследовательские работы в области обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности;

осуществляет взаимодействие с международными организациями и организациями научно-технической поддержки;

участвует в разработке нормативной правовой и нормативно-технической базы в части ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

осуществляет экспертизу ядерной безопасности и (или) радиационной безопасности, и (или) ядерной физической безопасности в отношении объектов использования атомной энергии;

выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Орган контроля и надзора:

формирует и выдает задания на проведение оценки документов

по безопасности;

принимает решения о принятии результатов оценки документов

по безопасности либо о необходимости ее доработки.

6. Оценка документов по безопасности, проводимая в рамках разрешительных процедур, финансируется за счет средств заявителя.

7. Организация научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии обязана принимать меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов, а также уведомлять орган контроля и надзора о фактах их возникновения.

8. Организация научно-технической поддержки для целей развития атомной отрасли:

осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики;

участвует в сопровождении проектов в области использования атомной энергии, включая строительство АЭС;

проводит анализ технологий, проектных решений и подготавливает заключения;

осуществляет научно-техническое сопровождение проектов, включая взаимодействие с международными экспертами;

содействует развитию национальных компетенций, локализации производства и вовлечению отечественных организаций;

выдает на возмездной основе рекомендации по итогам рассмотрения заявок потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг для включения

в реестр поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС;

участвует в разработке нормативной правовой и нормативно-технической базы, за исключением требований, относящихся к обеспечению безопасности, устанавливаемых в рамках государственного регулирования,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

выполняет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Финансирование деятельности организаций научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии осуществляется за счет:

средств, получаемых от проведения оценки документов

по безопасности;

средств, получаемых за выполнение работ и оказание услуг в сфере использования атомной энергии;

выполнения научно-исследовательских работ;

международных программ и проектов;

иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

10. Финансирование деятельности организаций научно-технической поддержки для целей развития атомной отрасли осуществляется за счет:

средств, получаемых за выполнение работ и оказание услуг в сфере использования атомной энергии и иных связанных с ними направлений научной, технической и производственной деятельности;

средств, получаемых в рамках подготовки рекомендации по итогам рассмотрения заявок потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг

в целях включения в реестр поставщиков товаров, работ и услуг для реализации проектов АЭС;

заемного и целевого финансирования;

иных источников, не запрещенных законами Республики Казахстан.

11. В целях предотвращения конфликта интересов не допускается совмещение в рамках одной организации функций научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии и развития атомной отрасли.

12. Уполномоченный орган и орган контроля и надзора обеспечивают развитие и устойчивое функционирование системы научно-технической поддержки, включая развитие компетенций и взаимодействие

с международными организациями.».

В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2023 года «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»:

в части первой пункта 5 статьи 9 слова «использования атомной энергии» заменить словами «обращения с радиоактивными отходами».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 июля 2026 года

№ 336-VІIІ ЗРК