Закон Республики Казахстан Об особом статусе города Туркестана

Настоящий Закон регулирует правовые основы особого статуса города Туркестана и направлен на его сохранение, изучение и продвижение в качестве уникального наследия.

Статья 1. Статус города Туркестана

Город Туркестан является духовным, историко-культурным, туристским центром и архитектурным наследием Республики Казахстан.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об особом статусе города Туркестана

1. Законодательство Республики Казахстан об особом статусе города Туркестана основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является создание условий для формирования, развития и функционирования города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристского центра и архитектурного наследия Республики Казахстан.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) создание эффективной системы управления, сохранения, поддержания целостности памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия города Туркестана, в том числе расположенных в охранных зонах мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи;

2) планирование и управление археологическими и научно-реставрационными работами на памятниках истории и культуры на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и его охранных зон;

3) сохранение, развитие, возрождение историко-культурного наследия и развитие национального ремесленничества;

4) научное обеспечение принятых решений по охране и использованию объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

5) развитие международного сотрудничества города Туркестана.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) приоритет сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

2) сохранение значимости объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

3) защита сакрального значения и святости духовно-культурных ценностей и объектов историко-культурного наследия города Туркестана.

Статья 4. Территория города Туркестана

Территорию города Туркестана составляют земли в границах (черте) города Туркестана, устанавливаемых и изменяемых совместным решением местного представительного и исполнительного органов области по согласованию с Правительством Республики Казахстан.

Статья 5. Региональная символика города Туркестана

1. Город Туркестан имеет региональную символику, отражающую его особый статус как духовного, историко-культурного, туристского центра и архитектурного наследия Республики Казахстан.

2. Описание и изображение региональной символики города Туркестана утверждаются местным представительным органом города Туркестана.

3. Духовным, историко-культурным и туристским центром города Туркестана является памятник истории и культуры, внесенный в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, подлежащий защите в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи.

Статья 6. Международное сотрудничество города Туркестана

1. Памятники истории и культуры города Туркестана, внесенные в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, подлежат защите в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

2. В целях исполнения международных соглашений по объектам историко-культурного наследия города Туркестана Правительство Республики Казахстан координирует на территории города Туркестана исполнение международных соглашений, касающихся объектов историко-культурного наследия, а также в пределах компетенции осуществляет международное сотрудничество по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории города Туркестана.

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Уполномоченный орган по охране и использованию объектов историко-культурного наследия:

1) создает условия для реализации мер по исследованию, изучению и популяризации духовно-культурного наследия Ходжи Ахмеда Ясауи;

2) согласовывает проекты научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, хозяйственной и иной деятельности на территориях памятников истории и культуры, расположенных на территории города Туркестана, и в их охранных зонах;

3) создает условия для сохранения памятников истории и культуры на территории города Туркестана;

4) согласовывает проект генерального плана и иную градостроительную документацию города Туркестана;

5) разрабатывает и утверждает правила создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 8. Компетенция местного представительного органа города Туркестана

Местный представительный орган города Туркестана:

1) утверждает градостроительный регламент территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи;

2) утверждает дизайн-код города Туркестана;

3) утверждает правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

4) утверждает правила возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета;

5) утверждает правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников по согласованию с органами внутренних дел Республики Казахстан и уполномоченным органом в сфере информатизации;

6) утверждает схемы градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемые в реализацию генерального плана города Туркестана;

7) утверждает правила предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом в области туристской деятельности;

8) утверждает порядок использования региональной символики на территории города Туркестана;

9) осуществляет иные полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Компетенция местного исполнительного органа города Туркестана и области

1. Местный исполнительный орган города Туркестана:

1) осуществляет государственный контроль в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории города Туркестана;

2) обеспечивает выявление, учет, сохранение, изучение, использование и мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия города Туркестана;

3) предусматривает мероприятия по организации учета, сохранения, изучения, научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения и археологических работ в планах экономического и социального развития города Туркестана;

4) рассматривает и согласовывает научно-проектную документацию научно-реставрационных работ, планируемых на памятниках истории и культуры местного значения города Туркестана;

5) координирует деятельность по созданию и развитию национального ремесленничества города Туркестана и его инфраструктуры;

6) разрабатывает правила возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета;

7) возмещает часть затрат мастеров в сфере национального ремесленничества города Туркестана за счет средств местного бюджета;

8) по согласованию с уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия при разработке и утверждении градостроительных проектов обеспечивает выполнение мероприятий по выявлению, изучению, сохранению памятников истории и культуры всех категорий, составление историко-архитектурных опорных планов и карт-схем на территории города Туркестана;

9) разрабатывает градостроительный регламент территории города Туркестана, за исключением градостроительного регламента территории охранных зон мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи;

10) согласовывает с уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия градостроительные проекты в случае планирования новых строительных работ на территории охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Туркестана, за исключением памятников истории и культуры, включенных в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

11) разрабатывает дизайн-код города Туркестана;

12) создает градостроительный совет и утверждает его положение;

13) ведет работу по внесению в градостроительные проекты историко-архитектурных опорных планов города Туркестана;

14) разрабатывает схемы градостроительного освоения территории города Туркестана, разрабатываемые в реализацию генерального плана города Туркестана;

15) обеспечивает соблюдение градостроительного регламента территории, национального стандарта по доступности объектов инфраструктуры и услуг для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения при застройке в зоне регулирования застройки в соответствии с настоящим Законом;

16) разрабатывает правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;

17) в целях развития туризма на территории города Туркестана:

координирует деятельность по планированию и строительству объектов туристской индустрии;

создает условия для субъектов туристской деятельности в развитии туризма, в том числе направленные на обеспечение равного (безбарьерного) доступа к инфраструктуре туризма для всех туристов, включая лиц с инвалидностью и маломобильные группы населения (инклюзивный туризм);

оказывает субъектам туристской деятельности методическую и консультативную помощь в вопросах, связанных с организацией туристской деятельности;

координирует деятельность по организации профессиональной подготовки экскурсоводов, гидов и инструкторов туризма;

утверждает перечень санитарно-гигиенических узлов, по которым возмещается часть затрат при их содержании, по согласованию с уполномоченным органом в области туристской деятельности;

разрабатывает правила предоставления туристских услуг по перевозке туристов на территории города Туркестана по согласованию с уполномоченным органом в области туристской деятельности;

возмещает часть затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности;

возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах международного и республиканского значений;

субсидирует часть затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов;

возмещает часть затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность;

18) обеспечивает работы по благоустройству и содержанию территории памятников истории и культуры на территории города Туркестана;

19) разрабатывает описание и изображение региональной символики города Туркестана с учетом пункта 3 статьи 5 настоящего Закона и на основании правил, утвержденных уполномоченным органом по вопросам использования государственных символов Республики Казахстан;

20) разрабатывает порядок использования региональной символики на территории города Туркестана;

21) разрабатывает правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории города Туркестана при наличии согласия собственников по согласованию с органами внутренних дел Республики Казахстан и уполномоченным органом в сфере информатизации;

22) разрабатывает и утверждает правила передачи в управление объектов транспортной инфраструктуры города Туркестана;

23) разрабатывает и утверждает правила определения мест размещения, порядка установки, функционирования и демонтажа нестационарных объектов и нестационарных торговых объектов на территории города Туркестана;

24) по согласованию с заинтересованными государственными органами определяет схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Туркестана;

25) предоставляет земельные участки в соответствии с подпунктом 8-7) статьи 18 Земельного кодекса Республики Казахстан;

26) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на него законодательством Республики Казахстан.

2. Местный исполнительный орган области:

1) согласовывает схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию города Туркестана;

2) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на него законодательством Республики Казахстан.

Статья 10. Обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории города Туркестана

1. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» памятники истории и культуры, расположенные на территории города Туркестана, подразделяются на:

1) памятники истории и культуры международного значения, имеющие особое значение для всемирной истории и культуры:

мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи;

2) памятники истории и культуры республиканского значения, имеющие особое значение для истории и культуры Республики Казахстан:

древний город Түркістан, городище Күлтөбе, подземная мечеть Хильвет, подземная мечеть Әулие Құмшық ата, Чилляхана, мавзолей Тәуке хана, мавзолей Рабии Сұлтан Бегім, мавзолей Безымянный, крепостная стена цитадели, восточная баня, мавзолей Есім хана, ворота крепостной стены цитадели, мечеть Жұма, мавзолей Гауһар ана, мавзолей Әлқожа ата, мечеть-медресе Жәудір ана, мечеть-медресе Шәмет Ишана, комплекс железнодорожной станции и здание штаба гарнизона;

3) памятники истории и культуры местного значения, имеющие особое значение для истории и культуры города Туркестана:

мавзолей Бала би, здание городского исполкома, детская спортивная школа, здание аптеки, казарма.

2. Для сохранения и охраны памятников истории и культуры города Туркестана каждому памятнику устанавливаются охранные зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

В целях сохранения памятников истории и культуры:

проводятся научно-реставрационные работы;

составляются историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы соответствующей местности памятников истории и культуры, включаемые в генеральный план города Туркестана.

3. При планировании новых строительных работ на территории охранной зоны мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи направляется уведомление в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

4. При проведении строительных работ в зоне регулирования застройки не допускается их превышение по архитектурному облику над памятниками истории и культуры города Туркестана. В пределах зоны регулирования застройки устанавливается режим высотной застройки и определяются требования по реконструкции зданий, сооружений и их комплексов.

Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, в целях недопущения вокруг него застройки территории, изменения улично-дорожных сетей на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов:

высотой более семи метров;

несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам.

5. Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия на территории города Туркестана.

Статья 11. Резерват памятников археологии города Туркестана

1. Резерватом памятников археологии города Туркестана признается территория памятников археологии, определяемая для обеспечения их сохранности, целостности, подлинности как наиболее уязвимой части историко-культурного наследия города Туркестана.

2. Резерват памятников археологии города Туркестана создается в соответствии с правилами создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания.

3. В резерват памятников археологии города Туркестана могут быть включены и отдельные объекты археологии. Критерии отбора памятников археологии и объектов археологии, а также порядок включения и исключения их из резервата памятников археологии города Туркестана определяются правилами создания резервата памятников археологии города Туркестана и условий их содержания.

4. Памятникам археологии и объектам археологии, включенным в резерват памятников археологии города Туркестана, обеспечивается сохранность облика путем мониторинга на постоянной основе и профилактического ухода.

5. Иная деятельность в рамках археологических работ на памятниках археологии и объектах археологии, включенных в резерват памятников археологии города Туркестана, осуществляется по согласованию с уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

6. Запрещается использование методов работ, негативно влияющих на целостность памятника археологии и объекта археологии, подлинность их дизайна, материала, исполнения и окружающий их ландшафт.

Статья 12. Инфраструктура города Туркестана

1. Инфраструктура города Туркестана включает инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, направленную на обеспечение функционирования и развития города Туркестана, создание и поддержание комфортных и безопасных условий для его жителей и туристов.

2. Развитие инфраструктуры города Туркестана регулируется с учетом особого статуса города Туркестана и направлено на сохранение объектов историко-культурного наследия, поддержание и развитие духовной, историко-культурной и туристской сферы.

Генеральный план города Туркестана должен разрабатываться с учетом историко-архитектурного опорного плана и границ охранных зон памятников истории и культуры города Туркестана.

Статья 13. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 10, который вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 3 марта 2025 года

№ 165-VІIІ ЗРК