О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) в подпункте 44-3) статьи 2:

в абзаце третьем слова «в соответствии с пунктом 1 статьи 101-4 настоящего Закона» исключить;

в абзаце четвертом слова «пунктом 4 статьи 101-1, пунктами 2 и 4

статьи 101-9 и пунктом 1 статьи 101-12» заменить словами «пунктом 4 или 5 статьи 101-1 и пунктами 2 и 4 статьи 101-9»;

в абзаце пятом слова «статьей 101-13» заменить словами «пунктом 3 статьи 101-1»;

2) статью 101-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 101-1. Реализация права на жилище сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы)

1. Жилищное обеспечение сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты (за исключением курсанта и (или) слушателя) и военнослужащего (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве, курсанта и кадета, военнообязанного, призванного на воинские сборы) осуществляется со дня признания их нуждающимися в жилище в установленном настоящей главой порядке.

Жилищное обеспечение сотрудника правоохранительного органа и органа гражданской защиты, указанного в части первой настоящего пункта, осуществляется путем предоставления служебного жилища, а сотруднику специального государственного органа, военнослужащему, а также сотруднику правоохранительного органа и органа гражданской защиты, занимающим должность, подпадающую под получение жилищных выплат, по их выбору предоставляется служебное жилище или на их личный специальный счет перечисляются жилищные выплаты.

Порядок жилищного обеспечения сотрудника специального государственного органа, военнослужащего, а также сотрудника правоохранительного органа и органа гражданской защиты, занимающих должность, подпадающую под получение жилищных выплат, путем предоставления служебного жилища, и порядок исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, а также цели их использования и основания определяются Правительством Республики Казахстан.

Перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, определяется Правительством Республики Казахстан.

Порядок осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику определяется первыми руководителями специальных государственных органов, правоохранительных органов (за исключением органов прокуратуры и гражданской защиты) и Министром обороны Республики Казахстан.

2. Сотрудник правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащий имеют право приватизировать занимаемое ими служебное жилище в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Военнослужащий, состоявший на воинской службе десять и более лет в календарном исчислении на 1 января 2013 года, имеющий срок воинской службы двадцать лет и более в календарном исчислении и проживающий в служебном жилище, не подлежащем приватизации, имеет право на получение денежной компенсации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

4. Сотрудник специального государственного органа или военнослужащий получает единовременные жилищные выплаты за периоды необеспеченности жилищем из государственного жилищного фонда при увольнении со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов или по семейным обстоятельствам, за исключением увольнения по семейным обстоятельствам при изменении места службы (воинской службы) супруга (супруги) сотрудника специального государственного органа или военнослужащего, связанном с необходимостью переезда семьи в другой населенный пункт.

Сотруднику специального государственного органа, военнослужащему Службы государственной охраны Республики Казахстан при увольнении по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, единовременные жилищные выплаты назначаются со дня последней даты поступления на службу в специальные государственные органы (непрерывной службы) до 1 января 2013 года, а в случае перевода в специальные государственные органы (непрерывной службы) из Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований после указанной даты – до 1 января 2018 года за минусом периодов ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Сотруднику специального государственного органа или военнослужащему, проживавшему до 1 января 2018 года в служебном жилище, не подлежащем приватизации, при увольнении по основаниям, указанным в части первой настоящего пункта, единовременные жилищные выплаты осуществляются за периоды проживания в указанном жилище в размере пятидесяти процентов от размера текущих жилищных выплат за минусом периодов ранее осуществленных текущих жилищных выплат.

Осуществление единовременных жилищных выплат, предусмотренных настоящим пунктом, определяется Правительством Республики Казахстан.

5. Сотруднику правоохранительного, специального государственного органа, органа гражданской защиты и военнослужащему при увольнении со службы по причине увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения службы, по которому военно-врачебной комиссией указанные сотрудник и военнослужащий признаны не годными к службе (воинской службе) с исключением с учета (воинского учета), перечисляются единовременные жилищные выплаты в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

6. Жилищные выплаты используются на цели, определяемые Правительством Республики Казахстан.

7. Право на приобретение жилища в собственность или возникновение права собственности на жилище путем использования жилищных выплат осуществляется один раз.»;

3) статьи 101-4 и 101-5 исключить;

4) в пункте 2 статьи 101-6:

в подпункте 1) слова «предусмотренные статьей 101-5 настоящего Закона» заменить словами «определенные Правительством Республики Казахстан»;

в подпункте 2) слова «предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 1 статьи 101-5 настоящего Закона» заменить словами «определенных Правительством Республики Казахстан»;

в подпункте 8) слова «предусмотренные статьей 101-5 настоящего Закона» заменить словами «определяемые Правительством Республики Казахстан»;

5) в части первой статьи 101-8 слова «указанных в подпункте 2) части первой пункта 1 статьи 101-5 настоящего Закона» заменить словами «определяемых Правительством Республики Казахстан»;

6) в статье 101-9:

в пункте 1 слова «, находящихся на личном специальном счете, на цели, предусмотренные статьей 101-5 настоящего Закона» заменить словами «в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Членам семьи получателя жилищных выплат, погибшего (умершего) при прохождении службы, производятся единовременные жилищные выплаты в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

в пункте 4 слова «пунктом 4 статьи 101-1 или пунктом 1 статьи 101-12» заменить словами «пунктом 4 или 5 статьи 101-1»;

7) статьи 101-12, 101-13 и 101-14 исключить;

8) статью 101-15 изложить в следующей редакции:

«Статья 101-15. Особенности прав некоторых получателей жилищных выплат

Получатель жилищных выплат сохраняет за собой право на получение текущих жилищных выплат до исполнения принятых на себя обязательств по договорам, заключенным до 1 июля 2025 года в целях:

1) приобретения в собственность жилища, в том числе с рассрочкой платежей или использованием ипотечного жилищного займа;

2) оплаты аренды жилища с последующим выкупом;

3) уплаты взносов при долевом участии в жилищном строительстве;

4) уплаты взносов при участии в жилищном и жилищно-строительном кооперативе;

5) улучшения жилищных условий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан», до исполнения обязательств по договору на приобретение жилища в собственность путем использования жилищных выплат.

При этом текущие жилищные выплаты, предусмотренные частью первой настоящей статьи, прекращаются в случаях, определяемых Правительством Республики Казахстан.

Действие части первой настоящей статьи не распространяется на лиц, уволенных со службы.».

2. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года

«О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

1) пункт 2 статьи 16 дополнить подпунктами 2-1) и 7) следующего содержания:

«2-1) предоставить для проведения контрольного отстрела гражданское и служебное огнестрельное нарезное оружие в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

«7) сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней со дня приостановления деятельности юридического лица – владельца оружия.»;

2) пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) своевременно не предоставило гражданское и служебное огнестрельное нарезное оружие для контрольного отстрела.»;

3) часть третью пункта 1 статьи 30 после слов «и правоохранительных органов,» дополнить словами «и формированием Государственной пулегильзотеки».

3. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об охранной деятельности»:

1) в статье 8:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Взаимодействие субъектов, осуществляющих охранную деятельность, деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, а также специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, с государственными органами»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Субъекты, осуществляющие охранную деятельность, деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, а также специализированные учебные центры по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, обязаны представлять территориальному структурному подразделению уполномоченного органа отчетность об осуществляемой ими деятельности.

Форма и периодичность представления отчетности субъектами, занимающимися охранной деятельностью, деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации, а также специализированными учебными центрами по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, утверждаются уполномоченным органом.»;

2) пункт 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«7. Обязательным требованием для руководителя частной охранной организации, руководителя филиала и представительства частной охранной организации, а также иных руководящих работников охранной организации, задействованных в осуществлении охранной деятельности, является их соответствие требованиям, предъявляемым к работникам частной охранной организации, занимающим должность охранника.»;

3) статью 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Частные охранные организации в случаях приостановления или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юридического лица в течение пяти рабочих дней со дня оказания или прекращения охранных услуг обязаны направить территориальному структурному подразделению уполномоченного органа соответствующее уведомление в бумажной или электронной форме.»;

4) пункт 3 статьи 17-1 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Часть четвертая настоящего пункта не распространяется на охранные услуги, оказываемые третьим лицам в соответствии с пунктом 1-1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте».»;

5) в пункте 4 статьи 18 слова «и специальных средств» исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года

«О железнодорожном транспорте»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) военизированная железнодорожная охрана (далее – военизированная охрана) – юридическое лицо, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу или Национальной железнодорожной компании, оказывающее услуги по охране грузов и объектов железнодорожного транспорта, используемых в перевозочном процессе;»;

2) статью 33 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Военизированная охрана в целях обеспечения непрерывной охраны вправе оказывать услуги третьим лицам по охране грузов и объектов железнодорожного транспорта на территориях терминалов, задействованных в осуществлении транзитных железнодорожных грузовых перевозок.».

5. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года

«О государственной правовой статистике и специальных учетах»:

1) заголовок и пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, задачи и принципы в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов

1. Основной целью государственной правовой статистики и специальных учетов является информационное обеспечение государственных органов, физических и юридических лиц о состоянии законности и правопорядка в государстве на основе единых статистических принципов и стандартов.

Достижение основной цели в сфере государственной правовой статистики и специальных учетов реализуется посредством решения следующих задач:

1) удовлетворения потребности общества, государства

и международного сообщества в официальной правовой статистической информации;

2) совершенствования и развития государственной правовой информационной статистической системы;

3) иных задач, определяемых законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

2) статью 6 дополнить подпунктом 12-12) следующего содержания:

«12-12) осуществляет прогнозно-аналитическую деятельность

по выявлению преступных угроз;»;

3) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

«5-2) вырабатывать и направлять субъектам правовой статистики и специальных учетов предложения по результатам осуществления прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз;».

6. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

часть вторую статьи 5 исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) статью 29 дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. В случае назначения сотрудника на должность при перемещении по службе с нарушением требований настоящего Закона, выявленным в течение трех лет с момента его последнего назначения на должность, он подлежит освобождению от должности и зачислению в распоряжение правоохранительного органа.»;

2) пункт 2 статьи 46-1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) освобождение сотрудника от занимаемой должности в порядке, предусмотренном пунктом 5-2 статьи 29 настоящего Закона.»;

3) пункт 2 статьи 54 дополнить словами «и выявленные нарушения в кадровой работе во вверенном органе».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

в приложении 2 строку 20 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 февраля 2026 года

№ 263-VІIІ ЗРК