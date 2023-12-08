Закон суров, но справедлив

Такие данные были озвучены в Астане в ходе международной научно-практической конференции «Имплементация международных правовых норм, обеспечивающих права человека, в национальное законодательство». Мероприятие началось с приветственных слов Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые зачитал председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов.

– Принятая 75 лет назад Всеобщая декларация прав человека закрепила универсальные принципы уважения достоинства, равных и неотъемлемых прав личности. Казахстан неизменно придерживается положений этого исторического документа. За последние годы в нашей стране реализованы масштабные преобразования, которые всецело исходят из ценности демократии и верховенства права. В результате проведенных реформ усилена законодательная ветвь власти, внедрена пропорциональная мажоритарная модель избирательной системы. Важным шагом стала полная отмена смертной казни. Начал свою работу Конституционный суд, куда теперь могут напрямую обращаться все граждане. Существенно расширены полномочия омбудсмена. Появились его представительства в каждом регионе страны. Казахстан продолжит последовательную и комплексную работу по укреп­лению системы защиты прав и свобод человека, обеспечению в стране законности и порядка. Это один из ключевых приоритетов нашей государственной политики. В целом считаю, что принципы Всеобщей декларации прав человека являются мощным консолидирующим началом построения гармоничного и справедливого будущего для всего мира, – озвучил он обращение Президента.

Продолжая выступление, Игорь Рогов отметил важность укрепления правозащитных механизмов и развития институтов прав человека, а также подчеркнул значительный вклад Казахстана в реализацию норм Всеобщей декларации прав человека.

Во время приветственной сессии также выступила председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова. По ее словам, в этом году сама тема прав человека сопровождается слоганом «Достоинство, равенство и справедливость для всех», и это отражает ту работу, которая должна стоять во главе всех реа­лизующихся проектов.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев в свою очередь остановился на проведеных в прошлом году конституционных реформах. Важным их результатом он назвал укрепление правозащитных институтов.

– Нам представляется крайне важной эффективность судебной защиты прав человека. Право на справедливое судебное разбирательство является одним из фундаментальных прав человека. От соответствия национальных судебных процедур международным стандартам и ожиданиям общества зависит степень защищенности прав человека и его восприятие эффективности правовых мер в целом, – заявил омбудсмен.

А уже в кулуарах Артур Ластаев добавил, что был документирован целый ряд нововведений, направленных на укрепление защиты прав человека. Прежде всего это касается борьбы с пытками. В итоге в этом году привлеченных к уголовной ответственности за совершение пыток – 45 человек. При этом в 2020–2022 годах их было 42.