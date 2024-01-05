Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году

В Комитете государственных доходов Минфина напомнили , что проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей.

Государство не будет проверять все мобильные переводы. Под критерии проверки подпадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности.

В связи с тем, что у казахстанцев все еще остаются вопросы по данной теме, КГД дал ответы на наиболее частые из них, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Можно ли переводить деньги родным и друзьям?

Физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: родственникам, друзьям, родителям и детям и по другим жизненным ситуациям. В этом плане никаких ограничений нет.

Некоторые предприниматели отказываются принимать оплату безналичным расчетом и начали требовать оплату только наличными. насколько это законно?

Согласно нормам Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (статья 25). Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей.

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена адмответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

Куда обращаться, если предприниматель отказывается принимают безналичную оплату?

Обо всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы госдоходов по месту жительства.

Как быть, например, таксистам? Они же не могут с собой носить кассовые аппараты.

Частным извозчикам необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. Сделать это можно через мобильные приложения «e-Salyq Business», «Egov Mobile» и некоторых банков второго уровня («Halyk bank», «Kaspi bank», «BankCenterCredit»).

При этом для приема безналичных платежей можно в режиме онлайн открыть предпринимательский банковский счет, куда будет поступать оплата за оказанные услуги. Для этого нужен лишь смартфон. Носить с собой контрольно-кассовые аппараты и POS-терминалы нет необходимости.

Не приведет ли данная инициатива к оттоку предпринимателей в «тень»?

Сейчас намного выгоднее добросовестно исполнять налоговые обязательства. Для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

Если при таких условиях предприниматель принимает мобильные переводы, то он уже находится в тени и попадает под налоговый контроль. При этом проверка мобильных переводов не затрагивает добросовестных налогоплательщиков.

Таким образом, реализуются принципы справедливости и обязательности налогообложения, где все налогоплательщиков находятся на равных условиях и платят налоги от полученных доходов.