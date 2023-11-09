Заложники ситуации

Первый магазин торговой сети «Улы дала» – гипермаркет – открылся в 2018 году в поселке Кенгир Жезказганского административного округа. Тогда же было принято решение о строительстве сети мини-маркетов в Жезказгане и Сатпаеве – по десять в каждом городе. Согласно замыслу, это был долгосрочный проект, согласно которому в каждой торговой точке продавались бы социально значимые продукты питания по ценам ниже рыночных.

Спустя несколько лет с момента открытия сети выяснилось, что жезказганские мини-маркеты построены с нарушениями градостроительных норм. Два магазина «заходят» за крас­ную линию, а один – наступает краеш­ком на детскую площадку. Вопрос дальнейшей судьбы немаленького, в общем-то, бизнеса поднял на состоявшейся в региональном филиале НПП «Атамекен» встрече предпринимателей с прокуратурой председатель правления ТОО «Корпорация Казах­мыс» Нурахмет Нуриев.

Компания выступила инвестором, софинансирующей стороной социальной торговой сети «Улы дала». Однако в операционной деятельности, а тем более в процессе земельного отвода участия не принимала. Все эти годы торговая сеть находилась в доверительном управлении учредителя – другого ТОО, который и построил данный бизнес на средства «Казахмыса».

– В прошлом году, когда дело перешло под мое кураторство, была нанята компания, которая провела бенчмаркинг, – отметил Нурахмет Нуриев. – Результаты подтвердили, что цены в торговой сети на СЗПТ от 6 до 9% ниже в целом по региону и республике. Однако департаментом Агентства по противодействию коррупции тогда еще Карагандинской области было направлено письмо в акимат области о том, что часть земельных участков, особенно те, что находятся в Жезказгане, выданы с нарушениями.

По идее, магазины никому и ничему не мешают, однако «Казахмыс» получил предписание остановить договоры досрочно. Земля – арендная, по крайней мере, три магазина требуется снести.

Во время электорального периода акимат Жезказгана попытался заступиться за социальный проект. Каждый объект площадью 150 кв. метров с благоустройством обошелся инвестору в сумму порядка 110–120 млн тенге.

В двух городах действуют 20 мини-маркетов – это более 200 рабочих мест, средняя зарплата, по словам Нурахмета Нуриева, относительно высокая – до 370 тыс. тенге.

Несколько лет назад акимат Жезказгана, чтобы способствовать развитию социального бизнеса, сам предоставил все земельные участки под строительство.

Через год-два сроки аренды земельных участков заканчиваются. Где гарантия, что сегодня, подавая документы на ее продление, компания не получит отказ? Или же спустя время вновь не будет инициирован запрос о сносе данных объектов.

Как оказалось, и прокурор области Улытау Жасулан Еламанов и его первый заместитель Асхат Примбетов в курсе происходящего. Дело находится на контроле прокуратуры, однако, чтобы продлить аренду и продолжить работу мини-маркетов, требуется устранить все недочеты, чтобы узаконить объекты. При соблюдении закона уладить этот вопрос с местными исполнительными органами вполне возможно.

По мнению Жасулана Еламанова, предприниматели стали заложниками ситуации. Еще в бытность Карагандинской области возбуждалось уголовное дело в отношении должностных лиц, участвовавших в выделении земельных участков. Их действиям будет дана соответствующая оценка. Однако, несмотря на все перипетии дела, прокуроры считают, что сносить действующие магазины не стоит.

Так что же делать владельцам этого проекта сегодня? Инвестировать и развивать дальше или отказаться от напрасной траты средств? Этот вопрос «КП» адресовала главному архитектору Жезказгана Канату Бекжигитову.

– Со всей ответственностью сообщаю, что все мини-маркеты «Улы дала» в Жезказгане, кроме одного, не соответствуют нормам строительства, – ответил он. – Такой же официальный ответ наш отдел дал Антикору. Один из магазинов и вовсе расположен там, где должна вскоре пройти автотрасса с парковкой.

Нарушений хватает – объекты «заходят» на красные линии, детскую площадку, дворовые территории.

К слову, когда выделялись земельные участки под строительство, сам Канат Бекжигитов был главным архитектором Сатпаева.

Главный архитектор в замешательстве от сложившейся ситуации. С одной стороны – магазины построены и функционируют, жалоб со стороны населения нет. С другой – Земельный кодекс гласит, что при выделении земельного участка должны неукоснительно соблюдаться генплан и проекты детальной планировки. И как узаконить существующие торговые точки – вопрос пока без ответа.

– Ситуация решится со временем, – заверил Канат Бекжигитов. – В моей работе было немало случаев, когда наш отдел, защищая интересы жителей города, судился с предпринимателями. Отвоевывали земли, выданные не по правилам, не давали строиться в неположенных местах. Только в прошлом году было около 200 судебных исков.

В таких делах проще предотвратить ситуацию, чем найти решение, которое устроит всех – и население, и бизнес. Совсем недавно отдел архитектуры и градостроительства акимата Жезказгана вместе с жезказганцами вступили в борьбу с предпринимателем за сквер и спортивную площадку. Когда-то земельный участок с палисадником был продан, потом перепродавался еще несколько раз. Новый владелец решил вырубить деревья, снести спортплощадку и построить магазин. Жители окрестных домов встали на защиту скверика.

– Я благодарен горожанам, которые сплоченно выступили против незаконной постройки, – отметил главный архитектор Жезказгана. – Думаю, победа будет за нами, удалось найти в архивах утвердительную часть старого генплана, где участок фигурирует как сквер.