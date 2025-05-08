Замаскированную под инвестпроект финпирамиду HRT разоблачили в Актобе

Мошенничество,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Финансовую пирамиду, замаскированную под инвестиционный проект «Harmony RiderTechnology» (HRT), ликвидировали в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Генпрокуратуры, организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США.

Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды.

В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем — на личные банковские счета.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Прокуратура Актюбинской области напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не вкладываться в сомнительные предприятия. Проверить вышеуказанные компании можно через официальный телеграм-бот «Baiqa, piramida!»

#прокуратура #финпирамида #ликвидация #HRT

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