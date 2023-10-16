Заместитель министра обороны посетил гарнизоны на востоке и западе страны

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В ходе рабочей поездки заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов встретился с акимами, а также проверил подготовку объектов воинских частей и учреждений к отопительному сезону.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В регионах состоялись встречи с акимами Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым, Актюбинской области Асхатом Шахаровым, г. Семей Нурболом Нурсагатовым, Алакольского района Алмасом Абдиновым.

Обсуждены вопросы благоустройства военных городков, ремонта жилья, находящегося на балансе местных исполнительных органов, инженерных сетей, передачи двух жилых домов в г. Жем в ведение министерства обороны, выделения из местного фонда объектов под военные госпитали и лазареты.

По результатам переговоров руководители органов исполнительной власти выразили готовность оказать содействие в решении комплекса вопросов, направленных на улучшение социально-культурных, коммунально-бытовых условий в местах постоянной дислокации военнослужащих.

В ходе посещения Ушаральского, Аягозского, Усть-Каменогорского, Абайского, Актюбинского, Актауского, Атырауского гарнизонов комиссия под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Мухамеджана Таласова проверила готовность инфраструктуры гарнизонов к зимнему периоду, качество и соблюдение сроков выполнения текущего и капитального ремонтов, работ по возведению модульных зданий. Дан ряд указаний по организации деятельности медицинских учреждений, ответственных за своевременное оказание медпомощи, лечение военнослужащих и возвращение их в строй.

Изучены вопросы, связанные с обеспечением вещевым имуществом солдат срочной службы, состоянием жилищно-бытовых условий, организацией питания личного состава.

Произведен осмотр строящейся базы инженерных боеприпасов, мест передислокации воинских частей и учреждений согласно Концепции строительства и развития Вооруженных сил РК.

Офицеры, входящие в состав комиссии, проверили порядок ведения учета и состояние отчетности служб тыла, наличие и законность списания ГСМ. Руководству подразделений была оказана практическая помощь в вопросах организации хранения товарно-материальных ценностей и деятельности продовольственной службы. 

Следует отметить, что во всех гарнизонах завершены работы по текущему ремонту тепловых сетей. Проведены контрольные топки и гидравлическая опрессовка систем отопления. Поставки топлива осуществлены в полном объеме.

В 13-ти районных эксплуатационных частях гарнизонов начат отопительный период. РЭЧ южного и западного регионов к отопительному сезону готовы. Подача тепла будет организована после понижения среднесуточной температуры на протяжении пяти дней до +10 градусов и ниже.

По итогам посещения гарнизонов главнокомандующим Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, начальникам Главного управления военной инфраструктуры, Главного военно-медицинского управления, командирам воинских частей и начальникам РЭЧ даны протокольные поручения по дальнейшему благоустройству территорий, ремонту помещений и другим вопросам, касающимся инфраструктуры объектов Вооруженных сил.

#казахстан #МО

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