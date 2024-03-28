Замглавы МВД прокомментировал антитеррористическую готовность культурно-спортивных объектов

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«На сегодняшний день все такие объекты у нас относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 кв. м относятся к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении, помимо этого все объекты образования, здравоохранения, то есть места скопления людей. На сегодняшний день мы работу проводим с тем, чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, еще раз проверим, посмотрим по вопросам техукрепленности, дадим рекомендации», - сказал замглавы МВД, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Также Игорь Лепеха сообщил, что процедура обязательной дактилоскопии для въезжающих в страну дала свои результаты.

«Она уже сейчас работает, и с начала года мы уже 10 преступников установили, которые пытались въехать в нашу страну», - отметил он.

Также замминистра попросили дать рекомендации для граждан в случае террористической угрозы в закрытом помещении.