Замглавы МВД прокомментировал антитеррористическую готовность культурно-спортивных объектов

Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал антитеррористическую готовность культурно-спортивных объектов страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«На сегодняшний день все такие объекты у нас относятся к  объектам, уязвимым в террористическом отношении. Все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 кв. м относятся  к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении, помимо этого все объекты образования, здравоохранения, то есть места скопления людей. На  сегодняшний день мы работу проводим с тем, чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, еще раз проверим, посмотрим по вопросам техукрепленности,  дадим рекомендации», - сказал замглавы МВД, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.  

Также Игорь Лепеха сообщил, что процедура обязательной дактилоскопии для въезжающих в страну дала свои результаты. 

«Она уже сейчас работает, и с начала года мы уже 10 преступников установили, которые пытались въехать в нашу страну», - отметил он. 

Также замминистра попросили дать рекомендации для граждан в случае террористической угрозы в закрытом помещении. 

«Не паниковать, постараться уйти, скрыться, по возможности покинуть место происшествия, понятно, что если нет соответствующей компетенции, не надо геройствовать.  Допустим, по школам мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон. А здесь очень сложно, единственное – без паники как можно быстрее покинуть место», - сказал Лепеха.

#безопасность #МВД #комментарий

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