Замглавы МВД прокомментировал антитеррористическую готовность культурно-спортивных объектов

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал антитеррористическую готовность культурно-спортивных объектов страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«На сегодняшний день все такие объекты у нас относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Все большие торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 кв. м относятся к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении, помимо этого все объекты образования, здравоохранения, то есть места скопления людей. На сегодняшний день мы работу проводим с тем, чтобы дополнительно проверить все эти объекты, те, которые у нас были проверены раньше, где даны предписания, мы там будем проводить контрольные проверки. Те, которые не проверяли, еще раз проверим, посмотрим по вопросам техукрепленности, дадим рекомендации», - сказал замглавы МВД, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.
Также Игорь Лепеха сообщил, что процедура обязательной дактилоскопии для въезжающих в страну дала свои результаты.
«Она уже сейчас работает, и с начала года мы уже 10 преступников установили, которые пытались въехать в нашу страну», - отметил он.
Также замминистра попросили дать рекомендации для граждан в случае террористической угрозы в закрытом помещении.
«Не паниковать, постараться уйти, скрыться, по возможности покинуть место происшествия, понятно, что если нет соответствующей компетенции, не надо геройствовать. Допустим, по школам мы с Минпросвещения расписали алгоритм, что нужно учителю закрыться в классе, забаррикадироваться, не выходить, отойти от окон. А здесь очень сложно, единственное – без паники как можно быстрее покинуть место», - сказал Лепеха.