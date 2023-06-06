Замглавы отдела полиции в Карагандинской области задержали по подозрению в получении взятки
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Полицейского подозревают в коррупции в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
«В ходе оперативных мероприятий 3 июня сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности и управления собственной безопасности Департамента полиции Карагандинской области задержали заместителя начальника Кировского отдела полиции.
Полицейский подозревается в получении 170 тысяч тенге.
Факт зарегистрирован, начато досудебное расследование», – говорится в сообщении.
Руководство ДП Карагандинской области совместно с другими правоохранительными органами продолжит работу по выявлению «оборотней в погонах».