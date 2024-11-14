Задержан заместитель начальника алматинской областной колонии

Информацию об этом подтвердили в прокуратуре региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника колонии Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

«13 ноября 2024 года управлением досудебного расследования прокуратуры Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно», – уточнили в надзорном органе.

Там же добавили, что в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в прокуратуре.