Замруководителя СпецЦОНа Алматы подозревают в мошенничестве

Госслужащий выманил почти миллион тенге от предпринимателя якобы за оформление документов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционная служба Алматы сообщила о расследовании в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала госкорпорации «Правительство для граждан», сообщает Kazpravda.kz

«Он подозревается в завладении мошенническим путем 930 тыс. тенге от местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений. Расследование продолжается», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.