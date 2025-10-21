В преддверии Дня Республики в Петропавловске прошел молодежный форум «ZAN fest: жастар мен құқық», организованный в рамках идеологемы «Закон и порядок», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Анастасии Волковой

Студенты, волонтеры и представители молодежных объединений говорили о том, как знание закона помогает строить справедливое общество и защищать свои права.

Инициаторами форума выступили КГУ «Центр общественного развития и информации», Отдел молодёжных инициатив и фронт-офис волонтёрства «Birgemiz» СКО. На встречу собрались студенты колледжей, молодежь Петропавловска и районов области.

Цель форума было создать открытую площадку для диалога между молодежью и экспертами в сфере права, обсудить актуальные вопросы защиты прав человека, участия молодёжи в формировании правового государства и повысить интерес к юридическим профессиям.

- Мы организовали этот форум для того, чтобы молодёжь не просто знала свои права, но и понимала, как применять их в жизни. Мы хотели создать площадку открытого диалога, где можно задать вопросы напрямую специалистам — от юристов до психологов, — отметила Анастасия Волкова, организатор мероприятия, участник Комиссии по правам молодежи при Уполномоченном по правам человека в РК.

Главной особенностью ZAN fest стало сочетание теории и практики. Спикеры не только делились знаниями, но и вовлекали участников через интерактивные задания, кейсы и живые диалоги. На форуме поднимались такие важные темы как профилактика правонарушений, противодействие деструктивным влияниям, развитие правовой грамотности и психологической устойчивости.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают молодым людям осознать важность законопослушного поведения, ответственности и активной гражданской позиции.