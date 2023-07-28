Наркоторговцев-фальшивомонетчиков задержали в Шымкенте

В Шымкенте пресекли незаконную деятельность группы, занимающейся сбытом поддельной иностранной валюты и наркотиков в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

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В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также 6 кг гашиша.

По данным фактам начаты досудебные расследования. Двое жителей Шымкента задержаны и водворены в ИВС.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в АФМ.