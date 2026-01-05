Фото: Акорда

Отвечая на вопросы, Глава государства рассказал, что находится в хорошей физической форме и придерживается активного образа жизни.

«На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие», – отметил он.

Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев высказался о спортивных увлечениях глав государств Содружества