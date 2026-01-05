Президент Казахстана в интервью газете Turkistan поделился секретами отличного самочувствия, сообщает Kazpravda.kz
Отвечая на вопросы, Глава государства рассказал, что находится в хорошей физической форме и придерживается активного образа жизни.
«На здоровье не жалуюсь, давление стабильно в норме. Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на девять килограммов, что улучшило самочувствие», – отметил он.
Вместе с тем, Касым-Жомарт Токаев высказался о спортивных увлечениях глав государств Содружества
«Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке провел прием против молодого дзюдоиста, отстоял честь старшего поколения. Физически силен и Алиев, он со знанием дела постоянно тренируется, Жапаров играет в футбол. В хорошей форме Мирзиёев, тоже тренируется в зале. Пашинян – велосипедист. Лукашенко, как выяснилось, до сих пор играет в хоккей. Рахмон тоже не жалуется на здоровье, закалка воина-моряка. Так что все коллеги в замечательной форме», – добавил Президент.