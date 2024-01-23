Запрет на экспорт судака в необработанном виде вновь введут в Казахстане

Экономика
139

Он будет действовать с 5 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов

Фото: Наталья Денисова

"Министерством продлен запрет на экспорт судака и сома в необработанном виде еще на полгода. Запрет будет действовать с 5 февраля по 5 августа текущего года,  с возможной пролонгацией на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичная мера принималась в 2023 году, с 15 апреля по 15 октября. Анализ показал, что это ограничение повлияло на рост производства готовой рыбной продукции и число рабочих мест.

"В последующем, министерством планируется постепенно увеличивать объем готовой переработанной рыбной продукции в экспорте страны, путем введения ограничений экспорта наиболее коммерчески и гастрономически ценных видов рыб в необработанном виде, вплоть до полного запрета к 2025 году", - сообщает Минэкологии.

Отмечается, что введение ограничений на экспорт непереработанной рыбы будет способствовать сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов рыбохозяйственных водоемов страны, а также росту объемов производства рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что приведет к созданию дополнительных рабочих мест, повышению рентабельности производства.

#Минэкологии #судак #Запрет на экспорт

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Авоська от кутюр
Ставил деньги – проиграл жизнь
На грани остановки
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
А на даче жизнь течет иначе
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Высоко летят, далеко глядят
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

Глава Qarmet доложил президенту о планах по развитию предпр…
На грани остановки
Штрафы на 124,8 млн тенге наложены на производителей яиц в …
Цены на рис могут подскочить в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]