Запрет на экспорт судака в необработанном виде вновь введут в Казахстане

Он будет действовать с 5 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов

Фото: Наталья Денисова

"Министерством продлен запрет на экспорт судака и сома в необработанном виде еще на полгода. Запрет будет действовать с 5 февраля по 5 августа текущего года, с возможной пролонгацией на 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичная мера принималась в 2023 году, с 15 апреля по 15 октября. Анализ показал, что это ограничение повлияло на рост производства готовой рыбной продукции и число рабочих мест.

"В последующем, министерством планируется постепенно увеличивать объем готовой переработанной рыбной продукции в экспорте страны, путем введения ограничений экспорта наиболее коммерчески и гастрономически ценных видов рыб в необработанном виде, вплоть до полного запрета к 2025 году", - сообщает Минэкологии.

Отмечается, что введение ограничений на экспорт непереработанной рыбы будет способствовать сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов рыбохозяйственных водоемов страны, а также росту объемов производства рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что приведет к созданию дополнительных рабочих мест, повышению рентабельности производства.