Запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят в Казахстане

Энергетика
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Соответствующий проект приказа размещен для обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 19 декабря, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Минэнерго РК подготовило проект приказа о запрете вывоза некоторых нефтепродуктов из страны.

«Ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел», – отмечено в документе.

Исключение составляет вывоз топлива в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобилей, авиационного топлива.

Ранее в Казахстане продлили ограничения на вывоз дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом на 6 месяцев. Таким образом, запрет будет продлен с 14 февраля 2024 года на полгода.

Также ранее сообщалось о запрете на вывоз сжиженного газа из РК.

#проект #топливо #запрет #вывоз #Минэнерго #нефтепродукты

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