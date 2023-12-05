Запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят в Казахстане

Соответствующий проект приказа размещен для обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 19 декабря, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Минэнерго РК подготовило проект приказа о запрете вывоза некоторых нефтепродуктов из страны.

«Ввести запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел», – отмечено в документе.

Исключение составляет вывоз топлива в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобилей, авиационного топлива.

Ранее в Казахстане продлили ограничения на вывоз дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом на 6 месяцев. Таким образом, запрет будет продлен с 14 февраля 2024 года на полгода.

Также ранее сообщалось о запрете на вывоз сжиженного газа из РК.