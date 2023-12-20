Запрет на выселение зимой, новые кредиты и начисление процентов после просрочки – новый законопроект

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметила депутат Татьяна Савельева, законопроект разработан по инициативе депутатов для реализации послания главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» и Указа президента «О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения».

Законопроект предусматривает запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам, запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки, ограничения на продажу кредитов граждан банками и микрофинансовыми организациями (МФО) коллекторским агентствам, введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности, установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Также предлагается запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми, предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику), сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 прожиточных минимумов при предъявления платежного требования, списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита, введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.