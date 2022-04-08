Вопросы, касающиеся повышения доверия к институту выборов, обсудил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров с общественностью Актюбинской области.

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров встретился с представителями политических партий, НПО, СМИ, общественных организаций лиц с инвалидностью, членами избиркомов региона, лидерами общественного мнения, блогерами. В мероприятии приняли участие 320 человек.

На встрече были обсуждены вопросы реформирования избирательной системы и выборных процессов, повышения уровня доверия к институту выборов.

Особое внимание было уделено совершенствованию выборного законодательства и его правоприменения при организации и проведении выборов, обеспечению открытости и прозрачнос­ти работы территориальных и участковых избирательных комиссий. Представителями общест­венности предложено внедрение смешанной избирательной сис­темы при проведении выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Обсуждались перспективы электронного голосования.

Также участники встречи предложили проводить обучение национальных наблюдателей на системной основе, так как через общественное наблюдение обеспечиваются открытость и глас­ность избирательного процесса.

В ходе встречи Нурлан Абдиров отметил, что ЦИК принимает меры по электоральному обучению участников избирательного процесса, в том числе независимых наблюдателей. С января 2022 года в составе Академии государственного управления при Президенте РК начал работу Центр электорального обучения.

В текущем году планируется подготовить более 700 тренеров из всех регионов Казахстана по 11 целевым группам для дальнейшего проведения электорального обучения в регионах.

Также глава ЦИК встретился с общественными организация­ми по защите прав инвалидов Актюбинской области. Открывая встречу, Нурлан Абдиров отметил, что одной из важнейших задач Центризбиркома является обеспечение всех необходимых условий для реализации прав граждан с инвалидностью. В данном направлении проводится системная работа, с 2017 года при ЦИК функционирует Рабочая группа по обеспечению избирательных прав инвалидов.

Кроме того, он напомнил, что по инициативе Главы государства в выборном законодательстве при формировании партийных списков по выборам в Мажилис теперь предусмотрено включение лиц с инвалидностью в обязательную 30-процентную квоту наряду с женщинами и молодежью.

Председатель ОО «Центр поддержки парализованных граждан города Актобе» Куралай Байменова отметила, что большинство представителей общественных организаций инвалидов активно взаимодействуют с избирательными органами по вопросам соз­дания условий для избирателей с ограниченными возможностями, а также принимают участие в общественном наблюдении.

Участники встречи подняли ряд вопросов по реализации активного и пассивного избирательного права, физической доступности избирательных участков и их оснащения с учетом потребностей избирателей с инвалидностью, а также созданию специальных визуальных, графических материалов с применением шрифта Брайля.

По итогам встречи Нурлан Абдиров выразил признательность представителям общест­венных организаций лиц с инвалид­ностью за содержательный диа­лог и отметил, что комплекс мероприятий ЦИК по обеспечению избирательных прав таких лиц будет и дальше совершенствоваться.