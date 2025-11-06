Запущен крупный аграрный кластер

Проекты
50
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве открылся производственный комплекс ТОО «Қапшағай бидай өнімдері», специализирующийся на глубокой переработке зерновых и масличных культур. В его состав вошли комбикормовый, мукомольный и маслозавод.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В проект кластера инвестировано 15 млрд тенге. Ожидается, что общий годовой объем производства продукции – растительного мас­ла, комбикорма, муки – составит 1 млн тонн. Предусмотрено создание около 300 рабочих мест.

Год назад инвесторы выкупили простаивавший здесь элеватор, пост­роенный еще в 80-е годы прошлого века. На обширной территории базы имеются локомотивное депо, лаборатория, котельная, склады сырья и готовой продукции. Сюда проложена железнодорожная ветка протяженнос­тью 5 км, построены очистные соору­жения, пожарная инфраструктура. Технологическое оснащение объекта позволяет наладить здесь полный производственный цикл.

Как отметил в ходе церемонии открытия предприятия аким Алматинской области ­Марат ­Султангазиев, новый агропромышленный клас­тер – один из ключевых инвестиционных проектов в сфере переработки зерна и экспорта отечественной продукции.

– Выгодное географическое положение региона, развитая инфраструктура и системная поддержка инвесторов создают условия для обеспечения устойчивого экономического роста, – подчеркнул аким. – Мы и впредь будем поддерживать проекты, создающие высокую добавленную стоимость и развивающие аграрный сектор. Наде­юсь, данный завод станет хорошим примером инновационного и экспорт­но-ориентированного предприятия.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйст­ва Азат Султанов напомнил, что в нынешнем Послании Главы государства особое внимание уделено развитию сферы глубокой переработки сельхозпродукции. Это одна из приоритетных задач отрасли. Запуск завода «Қапшағай бидай өнімдері» показывает, что бизнес и государство движутся в одном направлении – к повышению конкурентоспособности АПК, созданию новых рабочих мест, а в конечном итоге – к укреплению продовольственной безопасности республики.

#регионы #открытие #завод #Конаев

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Во главе угла – безопасность детей
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Представлены приоритеты в области социальной политики
Совместный ответ на вызовы
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Ключевые принципы и ценности
Системный диалог выходит на новый уровень
Эксклюзивное тесто успеха
Запущен крупный аграрный кластер
Ориентиры Справедливого Казахстана
Девять месяцев стабильного роста
Тенденция к увеличению темпов развития
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Вкус апорта в осеннем парке
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

На пути к технологической независимости
Проверят на безопасность
Извлечь из шлака остатки хрома
АПК становится драйвером роста экономики региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]