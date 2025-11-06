В Конаеве открылся производственный комплекс ТОО «Қапшағай бидай өнімдері», специализирующийся на глубокой переработке зерновых и масличных культур. В его состав вошли комбикормовый, мукомольный и маслозавод.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В проект кластера инвестировано 15 млрд тенге. Ожидается, что общий годовой объем производства продукции – растительного мас­ла, комбикорма, муки – составит 1 млн тонн. Предусмотрено создание около 300 рабочих мест.

Год назад инвесторы выкупили простаивавший здесь элеватор, пост­роенный еще в 80-е годы прошлого века. На обширной территории базы имеются локомотивное депо, лаборатория, котельная, склады сырья и готовой продукции. Сюда проложена железнодорожная ветка протяженнос­тью 5 км, построены очистные соору­жения, пожарная инфраструктура. Технологическое оснащение объекта позволяет наладить здесь полный производственный цикл.

Как отметил в ходе церемонии открытия предприятия аким Алматинской области ­Марат ­Султангазиев, новый агропромышленный клас­тер – один из ключевых инвестиционных проектов в сфере переработки зерна и экспорта отечественной продукции.

– Выгодное географическое положение региона, развитая инфраструктура и системная поддержка инвесторов создают условия для обеспечения устойчивого экономического роста, – подчеркнул аким. – Мы и впредь будем поддерживать проекты, создающие высокую добавленную стоимость и развивающие аграрный сектор. Наде­юсь, данный завод станет хорошим примером инновационного и экспорт­но-ориентированного предприятия.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйст­ва Азат Султанов напомнил, что в нынешнем Послании Главы государства особое внимание уделено развитию сферы глубокой переработки сельхозпродукции. Это одна из приоритетных задач отрасли. Запуск завода «Қапшағай бидай өнімдері» показывает, что бизнес и государство движутся в одном направлении – к повышению конкурентоспособности АПК, созданию новых рабочих мест, а в конечном итоге – к укреплению продовольственной безопасности республики.