Зарина Дияс оформила сенсацию на Уимблдоне

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Зарина Дияс, занимающая 967 место в рейтинге WTA, встречалась с американкой Сачией Викери (138 WTA). Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:5, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В третьей решающей партии казахстанка проигрывала со счётом 2:5.

В финале отбора Зарина Дияс сыграет с победительницей в паре Чжу Сян Бай (Китай) - Ланлана Тараруди (Таиланд).

Также в ФТК отметили, что все четверо казахстанцев вышли финальную часть квалификации Уимблдона. В Лондоне завершились матчи второго раунда отбора Открытого чемпионата Великобритании.

Михаил Кукушкин обыграл француза Бенджамина Бонзи (152 АТР) - 6:4. 7:5.

Денис Евсеев был сильнее еще одного француза Титуана Дроге (133 АТР) - 6:4, 7:6 (7:3).

Бейбит Жукаев одержал волевую победу над восходящей звездой сербского тенниса Хамадом Медьедовичем (127 АТР) - 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. В этом матче Бейбит наколотил 27 эйсов.

Тимофей Скатов победил словака Лукаша Клейна (129 АТР) со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:5).

За выход в основную сетку турнира казахстанцы сыграют со следующими соперниками:

Михаил Кукушкин - Уго Гастон (Франция, 70 АТР),

Денис Евсеев - Зизу Бергс (Бельгия, 79 АТР),

Бейбит Жукаев - Кентен Гали (Франция, 223 АТР),

Тимофей Скатов - Кристиан Гарин (Чили, 111 АТР).

Игры пройдут сегодня, 27 июня.