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Общество

Зарплаты мужчин и женщин сравнили в Казахстане

В Казахстане уровень женской безработицы превышает безработицу среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В 2021 году численность рабочей силы в Казахстане в возрасте 15 лет и старше составила 9,3 млн человек или 69,3% от общей численности населения, годом ранее показатель был на 100 тысяч меньше (2020 год – 9,2 млн человек). Сегодня в различных отраслях экономики страны занято 8,8 млн человек, из них 4,2 млн или 48,3% – женщины.

В структуре занятого населения большую часть составляют наемные работники – 6,7 млн человек, это 76,2% от общей численности занятых. Самостоятельно занятыми являются 2,1 млн человек или 23,8%. При этом, если в численности наемных работников наблюдается гендерное равенство (50,9% – мужчины, 49,1% – женщины), то среди самостоятельно занятых доля мужчин немного выше – 54,4% по сравнению с 45,6% женщин, поделились цифрами в ведомстве.

«Рассматривая представленность мужчин и женщин в различных отраслях экономики, следует отметить, что значительная доля работающих по найму мужчин занята в традиционно «мужских» сферах: строительстве (77,2%), промышленности (68,9%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (57,8%), транспорте и складировании (77,4%).

Женщины меньше представлены в сельскохозяйственном секторе (42,2%), промышленности (31,1%) и строительстве (22,8%), но преобладают в таких сферах экономической деятельности, как торговля (57,1%), предоставление услуг по проживанию и питанию (65,4%), образование (72,9%), здравоохранение и социальное обслуживание населения (73%)», – рассказали в Бюро нацстатистики.

Анализ половозрастной структуры показывает, что основную долю среди занятого населения (76,5%) составляют лица в возрасте от 25 до 54 лет, при этом соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое (51,3% мужчин и 48,7% женщин).

11,5% от общей численности занятых относятся к молодежи (15-24 года), и среди них больше юношей (53%), нежели молодых девушек (47%).

Лицами предпенсионного возраста (55-64 лет) являются 11,2% от общей численности занятых, при этом доля женщин в данной возрастной группе увеличивается до 49,1%. Работающие пенсионеры (64+ лет) имеют наименьшую долю в численности занятых – 0,8%, из них 53,1% женщины, проинформировали в ведомстве.

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 7,4 млн человек или 83,5% от занятого населения. Женщины являются более квалифицированной рабочей силой, высокий уровень образования имеют 41,4% женщин.

«Численность безработных (лица в возрасте 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) по итогам 2021 года составила 449,6 тысячи человек, чуть больше половины из которых женщины (55,1%). Уровень безработицы сложился на уровне 4,9%, и женская безработица (5,5%) все еще превышает безработицу среди мужчин (4,2%)», – констатирует статистика.

По данным за 2021 год, среднемесячная номинальная заработная плата женщин составила 220 160 тенге, у мужчин – 281 239 тенге. В абсолютном выражении разница составила в среднем около 61 079 тенге, в процентном выражении гендерный разрыв составил 21,7% (в 2020 году – 25%).

Гендерный разрыв в заработной плате, %

«Различия в оплате труда отличаются в зависимости от выполняемой работы и видов экономической деятельности предприятий. Максимальная величина оплаты труда отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 503 930 тенге, минимальная – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 150 705 тенге», – детализировали в Бюро нацстатистики.

 

 

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