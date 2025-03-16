Застрявшие на МКС астронавты смогут вернуться домой

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Корабль SpaceX пристыковался к станции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: NASA

Капсула SpaceX доставила четырех астронавтов на Международную космическую станцию рано утром в воскресенье, сообщает NASA . Примерно через 29 часов после запуска капсула Crew Dragon успешно пристыковалась к МКС. Через несколько дней астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые были вынуждены остаться на станции после проблем с капсулой «Старлайнер» компании Boeing, смогут вернуться на Землю.

В состав миссии Crew-10, прибывшей на МКС, входят четыре человека: астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, японский астронавт Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков. В ближайшее время на Землю отправятся три астронавта NASA -Бутч Уилмор, Суни Уильямс, Ник Хейг, а также россиянин Александр Горбунов.

Уилмор и Уильямс должны были провести на МКС всего восемь дней, но из-за технических проблем с экспериментальным космическим кораблем, на котором они прилетели, им пришлось пробыть там более девяти месяцев.

Астронавты должны начать свое путешествие обратно на Землю через два дня после прибытия нового экипажа. Стив Стич, менеджер коммерческой программы экипажа НАСА, сказал, что он рад этой перспективе.

«Бутч и Суни проделали отличную работу, и мы рады вернуть их», — сказал он.

Путешествие на Землю должно начаться через два дня. Но может произойти небольшая дополнительная задержка, если нужно будет подождать, пока погодные условия на Земле не станут подходящими для безопасного возвращения капсулы, предупредила Дана Вайгел, менеджер программы МКС.

#МКС #астронавты #Капсула SpaceX

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