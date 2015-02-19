Затраты Пентагона на виагру подсчитали эксперты

Пентагон потратил на закупку виагры для военнослужащих США более $41,6 млн в 2014 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт. Общая сумма средств, потраченных американским военным ведомством на препараты, предназначенные для борьбы с эректильной дисфункцией, составила $84,2 млн, сообщает The Military Times.
С 2011 года военное ведомство США выделило на закупку виагры и похожих медицинских препаратов около $294 млн. Эта сумма примерно равна стоимости четырех истребителей пятого поколения F-35.
Всего за 2014 год военные врачи в США выписали около 1 млн 200 тыс. рецептов, передает "Газета.Ру". Подавляющее большинство из них – 905 тыс. – были выписаны именно для получения лекарств против эректильной дисфункции.
Система здравоохранения Пентагона обслуживает как кадровых военных, так и вышедших в отставку солдат и членов их семей. Основной причиной назначения виагры военным была борьба с импотенцией, однако часть пациентов получали этот препарат для лечения легочной артериальной гипертензии.
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