Заваленные снегом районы очищают в области Абай

С 7 по 10 марта в Урджарском районе выпало большое количество мокрого снега — в горах его высота достигла 1,5 метра, а на равнинах 60–70 см, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

В результате были повалены деревья, оборвались электропровода и 13 населенных пунктов остались без света. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.

Для расчистки снега прибыли 7 единиц спецтехники и 5 бригад из Семея, Жарминского и Аягозского районов, в целом работали 10 бригад. В уборке дорог 35 населенных пунктов было задействовано 87 единиц спецтехники. Дорогу в аул Карабуйрат, расположенный в горной местности, продолжают расчищать.

Помощь в расчистке снега в селах оказали около 40 единиц техники частных крестьянских хозяйств, заключивших ранее соответствующий меморандум. В районном центре на вывоз снега были привлечены 20 КамАЗов и 7 погрузчиков.

Кроме того, для предотвращения паводков, организован субботник по очистке прудов, арыков, мостов и водопропускных сооружений. В нем приняли участие более 200 человек, включая сотрудников местных организаций и волонтеров.