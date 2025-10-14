Казахстанские спортсмены по итогам континентального первенства завоевали в общей сложности 23 медали: одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовые в плавании, семь золотых, две серебряные и две в артистическом плавании и, наконец, две бронзовые в водном поло (мужская и женская сборные). По общему количеству наград Казахстан занял второе место в медальном зачете. Победителем чемпионата Азии стала сборная Китая с 54 медалями, а зам­кнула тройку лидеров команда Японии, завоевав 20 наград.

Отметим, что в последний день соревнований мужская сборная Казахстана по водному поло встретилась с командой Японии в борьбе за бронзовую медаль и одержала победу со счетом 16:14. А женская сборная нашей страны накануне сыграла в поединке за третье место с национальной командой Таиланда. Основное время завершилось вничью – 6:6, а в серии пенальти сильнее были казахстанки (3:2).