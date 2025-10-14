Завершили первенство достойно Спорт 14 октября 2025 г. 1:00 9 Абзал Камбар В Ахмедабаде (Индия) завершился чемпионат Азии по водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло). Казахстанские спортсмены по итогам континентального первенства завоевали в общей сложности 23 медали: одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовые в плавании, семь золотых, две серебряные и две в артистическом плавании и, наконец, две бронзовые в водном поло (мужская и женская сборные). По общему количеству наград Казахстан занял второе место в медальном зачете. Победителем чемпионата Азии стала сборная Китая с 54 медалями, а замкнула тройку лидеров команда Японии, завоевав 20 наград. Отметим, что в последний день соревнований мужская сборная Казахстана по водному поло встретилась с командой Японии в борьбе за бронзовую медаль и одержала победу со счетом 16:14. А женская сборная нашей страны накануне сыграла в поединке за третье место с национальной командой Таиланда. Основное время завершилось вничью – 6:6, а в серии пенальти сильнее были казахстанки (3:2). #Спорт #чемпионат Азии #плавание