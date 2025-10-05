Завершились национальные инклюзивные игры «Жұлдызай-2025»
4 октября в Астане состоялась торжественная церемония закрытия национальных инклюзивных игр «Жұлдызай-2025», которые собрали в столице 500 юных спортсменов с особыми образовательными потребностями из всех регионов страны, передает Kazpravda.kz
В напряжённой борьбе за медали места в общекомандном зачёте распределились следующим образом:
1 место – команда города Алматы
2 место – команда города Астаны
3 место – команда Карагандинской области.