Завод по глубокой переработке фруктов и ягод запустили в Туркестанской области

Сельское хозяйство
5

В рамках поручения Главы государства по развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и повышения добавленной стоимости отечественного сырья в регионах реализуются десятки инвестпроектов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Так, в Тюлькубасском районе Туркестанской области начал работу завод по глубокой переработке яблок и других фруктов. Предприятие ориентировано на выпуск 100-процентного натурального сока без добавок, фруктового пюре, яблочного порошка, а также продукции для детского питания.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Түлкібас жеміс-жидектері» соответствует современным стандартам производства и оснащён новейшим автоматизированным оборудованием из Китая. Производственная мощность завода составляет до 5 тысяч тонн яблок в год.

На сегодняшний день на предприятии перерабатывается до 30 тонн яблок в сутки, а готовая продукция под брендом Ayim уже реализуется в торговых сетях.

Предприятие полностью обеспечено собственным сырьём. Часть урожая с яблоневых садов площадью 300 га направляется на переработку, остальная часть хранится в фруктохранилище кооператива вместимостью 2 тысячи тонн и реализуется в зимний период. В перспективе завод также планирует принимать и перерабатывать некондиционные яблоки от местных садоводов, что станет дополнительной поддержкой для фермеров района.

#ягоды #фрукты #глубокая переработка

Популярное

Все
В Казахстане создадут целостную и устойчивую систему образования
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Государственные номерные знаки теперь можно выбирать самостоятельно
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налоговая реформа: информация по переходному положению
В столице Венесуэлы прогремел ряд взрывов
В Гвардейском гарнизоне свыше 600 солдат присягнули на верность Родине
Президент Венесуэлы захвачен – Трамп
МВД пресекло канал контрабанды дериватов сайги
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Зимнее настроение
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Бозок: связующая нить между Великой степью и Анатолией
С учетом потребностей рынка труда
Водопровод – за счет возвращенных активов
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Новые квоты на экспорт мяса КРС вводят в Казахстане
Почти тысячу голов скота привезли из Дании в Алматинскую об…
За 10 месяцев экспорт казахстанской говядины достиг 30,2 ты…
Казахстан увеличил поставки зерна за рубеж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]