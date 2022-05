Свежий выпуск Завод запущен, кокс – на выходе Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Случай по нынешним, кризисным, временам – примечательный. В специализированной экономической зоне «Павлодар», имеющей неф­техимическую направленность, всего за полтора года в рамках Карты индустриа­лизации реализован проект «Завод по производству прокаленного нефтяного кокса» с объемом инвестиций 22,9 млрд тенге. Тем самым павлодарское ТОО «УПНК-ПВ» в партнерстве с генеральным подрядчиком – китайской компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC) и отечественными смежниками решили многоплановую задачу. Она нацелена на обеспечение потребности внутреннего рынка страны прокаленным нефтяным коксом и локализацию производства алюминия на территории Казахстана. Кроме того, будет налажен выпуск продукции экспортного направления с высокой добавленной стоимостью.

– Это событие очень важное не только для Павлодарской области, которая является активным участником программы индустриализации, но и для республики в целом, – подчеркнул на импровизированном митинге, состоявшемся на территории завода по случаю запуска технологических линий, аким области Канат Бозумбаев. – Применяемое здесь оборудование не имеет аналогов в Казахстане. Наша область станет крупным производителем прокаленного неф­тяного кокса. Новый завод дал жизнь другим производствам, которые будут введены в эксплуатацию в самое ближайшее время.

Чтобы из глинозема методом электролиза получить алюминий, павлодарское АО «Казахстанский электролизный завод» закупает угольные аноды за валюту в России и Китае. Затраты на эти цели – ощутимые. Поэтому в АО «КЭЗ» построили свой анодный завод, чтобы снять импортную зависимость.

– Основным сырьем для данного производства должен был стать сырой кокс Павлодарского нефтехимического завода, – рассказывает генеральный директор этого предприятия Шухрат Данбай. – Мы у себя сделали грандиозную реконструкцию установки замедленного коксования, увеличив ее мощность. Если раньше она выдавала 650 тысяч тонн сырья, то сейчас ее мощность увеличилась до миллиона. По моим данным, алюминиевые заводы из России и Китая уже стоят в очередь за нашим коксом. Этот завод, по сути, – совместный проект Евразийской Группы, нашего нефтехимического завода и ТОО «УПНК-ПВ». Три самостоятельных производства, объединенные одной идеей, станут не только изготавливать экспортный продукт, но и получать гарантированную прибыль от его реализации как в Казахстане, так и за рубежом.

Инновационность данного проекта заключается в применении технологического оборудования, не имеющего аналогов в Казахстане. УПНК включает в себя две полностью независимые линии прокалки кокса, которые могут функционировать независимо друг от друга. Мощность каждой из них – по 102,5 тыс. тонн в год готовой продукции.

– Помимо основного продукта – прокаленного кокса мы планируем производить электроэнергию и гипс, – рассказывает исполнительный директор завода по производству ТОО «УПНК-ПВ» Нагашбек Аубакиров. – Это произойдет за счет включения в технологическую схему узла по утилизации избыточного тепла и узла очистки газов от сернистых соединений. Благодаря этому завод полностью обеспечивает себя электрической энергией, а излишки реализует другим потребителям. Количество полученного нами гипса составит 4 тысячи тонн в год.

К тому же для сокращения выбросов загрязняющих веществ на предприятии применяется комплекс пылегазоулавливающего оборудования со степенью очистки до 95%, что немаловажно для экологии региона.

В ноябре ТОО «УПНК-ПВ» должно выдать первую продукцию, а далее – выход на проектную мощность. Тем более что кокс уже ждут металлурги электролизного завода.