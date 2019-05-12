Заявки на субсидии для развития АПК можно будет подавать в онлайн-режиме
Сельское хозяйство в Казахстане переходит на цифровые технологии. С этого года все заявки на субсидии для развития агропромышленного комплекса будут подаваться в онлайн-режиме. Для этой цели создан специальный портал "Қолдау", сообщает 24.kz.
Как отмечается, электронный формат полностью избавит от бумажного документооборота, освободит от кропотливой работы специалистов отделов сельского хозяйства, и значительно сократит коррупционные риски, исключив человеческий фактор.
"На востоке страны за последние 2 месяца только на субсидии по инвестиционным проектам подано больше 500 заявлений. Причем, если раньше крестьянам нужно было выезжать с документами в райцентры и города, то теперь подать заявку можно с любого компьютера. Главное, иметь электронный цифровой ключ", – говорится в сообщении.
"Да, бывают, может быть, какие-то нюансы. Если крестьянские хозяйства впервые заявку подают, на сайте "Қолдау" есть видеоуроки по обучению. Во-вторых, по звонку мы им отвечаем, помогаем. При необходимости у нас в области имеются представители "Қолдау", информационный учетный центр. Можно обратиться к ним", – рассказал руководитель отдела управления сельского хозяйства Адлет Тулеутаев.