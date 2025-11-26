Заявку на использование суперкомпьютера Alem.Cloud можно подать онлайн

Цифровизация
89

Суперкомпьютер Alem.Cloud входит в рейтинг TOP500 самых мощных систем мира,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК представило Alem.Cloud – платформу для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютерного кластера.

Суперкомпьютер Alem.Cloud входит в рейтинг TOP500 самых мощных систем мира, где занимает 86-е место, подтверждая статус крупнейшего вычислительного центра региона. Ресурсы Alem.Cloud стали доступны юридическим лицам, в том числе государственным органам, научным и образовательным учреждениям, стартапам, частным компаниям, а также резидентам Astana Hub. Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития разработаны правила распределения ресурсов, которые учитывают стратегическую значимость проектов и задачи национального развития ИИ.

Приоритетные направления использования суперкомпьютера включают: государственное управление, образование и здравоохранение, сельское хозяйство и водоснабжение, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс и энергетику, геологию и разведку, транспорт и логистику, промышленность и строительство, робототехнику и дроны, кибербезопасность, финансовые технологии.

Для подачи заявки через платформу пользователю нужно пройти по ссылке https://alem-cloud.nitec.kz/, выбрать количество ресурсов (GPU), CPU, RAM и SSD-хранилище, указать период аренды и описать проект. Для этого на платформе предусмотрен калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость и сформировать сводку конфигурации, необходимую для проекта. Каждая заявка подписывается электронной цифровой подписью юридического лица (ЭЦП).

Национальный суперкомпьютер обеспечивает стабильную и непрерывную работу вычислительных ресурсов. Сервисы доступны круглосуточно, данные защищены резервными копиями, а соблюдение SLA гарантирует высокую доступность и предсказуемость работы. Это позволяет компаниям и организациям уверенно планировать и реализовывать свои проекты. Справочно: 86 место в рейтинге TOP-500 подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей. Это открывает перед страной возможности для проведения прорывных исследований, а также организации экспорта цифровых услуг и технологий в будущем.

#платформа #заявки #суперкомпьютер

