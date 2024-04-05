Зайди в юрту – прими правильное решение

Общество
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Андрей Кратенко, Петропавловск

Десятки людей записались на курсы государственного языка во время празднования Наурыза

фото акимата СКО, фото автора

В юрте Центра обучения государственному языку, установленной на главной площади областного центра, гости знакомились с казахской литературой и записывались в группу изучения казахского языка.

С инновационными методами обучения познакомился аким области Гауез Нурмухамбетов, отметив при этом, что казахский язык наполняет особым смыс­лом Наурыз мейрамы.

– Мы пропагандируем изучение государственного языка, – говорил в этот момент председатель областного общест­венного объединения «Қазақ тілі» Жанат Мухамеджанов. – Учим правильно записывать имена и фамилии детей при рождении. Объясняем, почему нужно отдавать девочек и мальчиков учиться в казахские школы. Ведется также большая ономастическая работа. Важно безошибочно писать рекламные надписи, возвращать населенным пунктам исторические названия.

По инициативе центра создаются видеоролики для социальных сетей, в которых представители некоренных национальностей правильно говорят на казахском языке.

– Интерес к изучению казахского языка растет. Всего за полчаса мы записали на бесплатные курсы 16 человек, – сообщил Жанат Мухамеджанов.

В языковой юрте Гауез Нурмухамбетов пожал руку молодому программисту Григорию Петрову. Переехав из Белгорода в Петропавловск, он не только сам взялся изучать казахский язык, но и продвигает его в Сети.

В юрте АНК СКО гости обратили внимание на портрет и цитаты из произведений знаменитого уроженца Северного Казахстана писателя Герольда Бельгера. Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия, заслуженный работник культуры Казахстана, кавалер орденов «Парасат» и «За заслуги перед Германией» Герольд Бельгер уникален тем, что он, будучи этническим немцем, в совершенстве владел не только русским, немецким, но и казахским языком. Сын волжского спецпереселенца, он вырос в казахском ауле и знал казахский язык настолько хорошо, что стал прекрасным переводчиком.

– Знать язык, – говорил Герольд Бельгер, – это значит постичь душу народа. Я поддерживаю все наши благие намерения и программы по изучению казахского языка. Радуюсь всем нашим успехам в развитии государственного языка.

С тем же восторгом о казахском языке сегодня говорит заведующая кафед­рой «Практический казахский язык», кандидат педагогических наук Татьяна Ахметова. Больше десяти лет она занимается разработкой экспресс-курсов по обучению казахскому языку, издает учебно-методические пособия. В интервью Клубу журналистов АНК СКО Татьяна Ахметова сказала:

– Казахский язык сопровождал меня с первых дней моей жизни. Он помогал мне понять глубокий смысл назиданий бабушки Сакыпжамал. Нежный и доб­рый, веселый и грустный, он отражается в бездонном куполе синего неба. Слышится в звоне серебряного ковыля и пении жаворонка. Очаровывает магией вальсов Шамши Калдаякова. Под ритмичные звуки кюев Курмангазы вдохновляет мечтать о хорошем. Окрыляет и вызывает чувство гордости в биографических книгах и фильмах о Бауыржане Момышулы. Казахский язык дал мне возможность заниматься любимым делом. На лекциях я не ограничиваюсь только лингвистическими аспектами казахского языка. Рассказываю студентам о менталитете, особенностях культуры…

Диспут о том, почему дети не слишком охотно говорят на казахском языке, прошел в специализированной школе-интернате имени Абу Досмухамбетова. О роли государственного языка в жизни молодежи увлеченно говорили педагоги. Учитель казахского языка и литературы средней школы № 10 Айман Кадралина утверждает, что казахский язык должны изучать не только дети, но и родители.

Между тем на сайте АНК СКО хорошо прижились уроки казахского языка. Под рубрикой «Я говорю на казахском!» сегодня там значится тема «Наурыз мейрамы». Вниманию читателей предложены тексты, новые слова и вопросы.

Наурыз – символ начала года, пробуж­дения природы, весны и обновления. А еще – время учить казахский язык.

#Наурыз #казахский язык #қазақ тілі #государственный язык #Герольд Бельгер

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