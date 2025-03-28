Здесь вам не равнина – здесь климат иной…

В 6.30 утра канатную дорогу запустили специально для того, чтобы доставить группу журналистов к месту проведения теста на стабильность снежного покрова вблизи лыжных трасс, где массово катаются на лыжах и сноубордах жители и гости Алматы. Здесь же проводятся международные соревнования по скоростному спуску, фрирайду и другим дисциплинам. Каждый спортсмен, профессионал он или любитель, либо точно осведомлен о подстерегающих всюду опасностях, либо о них наслышан.

– Ежедневно со склонов силами наших служб спускают в медпункт от двух до четырех пострадавших, – рассказывает руководитель службы лыжного патруля и лавинной безопасности Виктор Львов. – Случаи очень разные. Бывают и с летальным исходом. По нашему опыту, чаще всего бьются сноубордисты; в случаях, если пострадал лыжник, то опять же потому, что в него врезался сноубордист. Кто-то переоценивает навыки своего мастерства и выбирает для катания более сложный спуск. Но гораздо хуже и опаснее, когда в гонке за выбросом адреналина грубо нарушаются правила поведения на склонах. Так, 10 марта трое лыжников, проигнорировав запрещающие знаки и перебравшись за ограждение, подрезали склон, чем вызвали сход лавины прямо на трассу массового катания. Благо в тот день жертв удалось избежать. А вот 17 марта трое фрирайдеров в километре от курорта Шымбулак также спровоцировали сход снежной массы, и все трое оказались в снежном плену. Двое смогли выбраться самостоятельно, а спасти девушку так и не удалось, хотя и откопали ее достаточно быстро.

Именно с целью наглядно показать, что именно предпринимается для предотвращения самопроизвольного схода лавин, нас и пригласили принять участие в обстреле потенциально опасных склонов из стационарной лавинной установки Avalauncher.

На специальную площадку, которая находится выше средней станции курорта Шымбулак, пришлось подниматься на снегоходах. Здесь мы увидели как саму установку, так и несколько подсобных помещений, предназначенных для ее обслуживания. Как нам рассказали специалисты, на многих курортах по сей день для профилактического спуска лавин используются артиллерийские установки военного образца. Их минус в том, что, вонзаясь в снежную толщу, снаряд не всегда разрывается. Современные же системы используют иной принцип работы. Сама установка приводится в действие не с помощью пороховых газов, а по принципу пневматического оружия. В установку под давлением закачивается газ, а в качестве снаряда выступает своеобразная стрела-дротик, снаряженная смесью гремучих жидкостей.

К моменту, когда вся группа журналистов на снегоходах уже поднялась на площадку, канатные дороги были полностью остановлены, а трассы перекрыты. По рации прозвучала команда пятиминутной готовности. Тогда же сотрудники лавинной безопас­ности приступили к проверке и обслуживанию оборудования. Трое сотрудников в красных курт­ках с белыми крестами на рукавах делали каждый свою работу четко и слаженно. В рациях все время были слышны команды и следом за ними четкие отчеты о выполняемых действиях. Первый залп был холостым – проверялась работоспособность установки. Дальше прозвучала команда минутной готовности.

Тут началось самое интересное. В самом дальнем от орудия помещении один из сотрудников снаряжал снаряд, наполняя капсулу раствором гремучей смеси. После того как стрела была готова, ее бережно, словно младенца, доставили к установке. Прозвучала очередная команда – и «стрелу» поместили в казенную часть ствола. Начался обратный отсчет, после чего прозвучал глухой хлопок, а через какие-то мгновения склон напротив ощерился мощным фонтаном от взрыва, поднимая в воздух снежную массу. На секунду показалось, что от места взрыва поползла возмущенная вмешательством гремучей смеси снежная масса, но, пройдя несколько метров, остановилась.

– Снежный покров в заданном районе стабилен, – отрапортовал Виктор Львов. – После взрыва лавина не сошла, значит, снег в данной зоне остается устойчивым. Ранее, после снегопадов 8 и 9 марта, здесь уже выполнялись профилактические спуски, тогда взрыв спровоцировал небольшие лавины. Однако сход лавины зависит от множества факторов: погоды, количества новых осадков, особенностей рельефа.

Установка, хоть и стационарная, но позволяет полностью контролировать склоны массового катания. Ее дальность порядка 2 000 метров, что дает возможность проводить профилактику особо опасных мест скопления снежных масс. Кроме того, силами «Казселезащиты» в случае необходимости осуществляется ручной подрыв снежной массы с использованием взрывчатки. Этот метод эффективен, но требует значительных усилий, поскольку сотрудники службы должны подниматься на склон, и сопряжен с определенными рисками.

После демонстрации силы и мощи орудия так же на снегоходах журналистов спустили к средней станции, откуда уже по канатной дороге нас подняли на верхнюю точку Талгарского перевала. И уже здесь ознакомили с пассивными методами защиты: установленными на горе Школьник по юго-восточной экспозиции склона противолавинными барьерами, предназначенными для удержания снежных масс, и лавинорезами – специальными конструкциями, защищающими опоры канатной дороги от удара при сходе лавины.

Особое внимание горноспасатели сосредоточили на наличии предупреждающих знаков и ограждающих сеток, которые расположены по периметру трассы Талгар: там, где у райдеров есть риск проникновения на лавиноопасные склоны.

– Здесь установлен двойной ряд защитных сеток и опознавательных знаков, однако, к сожалению, даже эти меры не могут полностью предотвратить проникновение райдеров за их пределы, – отметил руководитель службы лыжного патруля и лавинной безопасности. – Для нас очень важно повышать уровень осознанности и обучения, чтобы катающиеся понимали свою ответственность не только за собственную безопасность, но и за жизнь людей, находящихся ниже на трассе.

Также спасатель подчеркнул, что при катании нужно обращать внимание на цифры на знаках – чем меньше число, тем ближе конец трассы. Это играет ключевую роль в работе спасателей, позволяя им быстрее определить местоположение пострадавшего на склоне.

В завершение обзорной экскурсии горнолыжный инструктор, спасатель Александр Голованов провел с присутствующими журналистами подробную беседу, на которой продемонстрировал противолавинное оборудование и рассказал, как им правильно пользоваться.

– Я призываю фрирайдеров не игнорировать нашу помощь, обращаться к спасателям и уточнять, какие районы безопасны для катания, а какие представляют опасность, мы всегда подскажем, поможем, проверим лавинное снаряжение, – отметил он в ходе беседы. – Нужно помнить, что горы очень коварны, и в тяжелые ситуации попадают не только начинающие райдеры, но и опытные, подготовленные спортсмены. Первых губит неопытность, вторых – излишняя самоуверенность.

Кроме того, инструктор напомнил, что самый лавиноопас­ный период в горах выпадает на осень и весну. Именно сейчас, когда перепады температуры в горах способны стремительно менять структуру снежного покрова, следует быть особо внимательными и прислушиваться к рекомендациям официальных служб, что может позволить не только сохранить собственные жизнь и здоровье, но и уберечь тех, кто может оказаться в зоне разгула стихии по вашей вине.