Здоровье – на первом месте Свежий выпуск 8 июня 2023 г. 5:30 35 Ирина Гончарова, Мангистауская область Свыше 18 тысяч мангистауских детей посетят летние лагеря. фото автора В летний сезон в регионе планируется открыть 98 оздоровительных лагерей. Из них четыре – за городом, 94 – пришкольных. По словам заместителя руководителя департамента регионального санитарно-эпидемиологического контроля Асылбека Шарова, проводится разъяснительная работа с родителями по подготовке детей для пребывания в лагере. – Объясните ребенку правила личной гигиены, расскажите о последствиях пищевого отравления и профилактике острых кишечных инфекций. Выбирая места для отдыха, обязательно уделяйте особое внимание детской спальне, меню и безопасности. Важно иметь в лагере и медицинский персонал. Конечно, ребенок должен весело провести каникулы. Однако здоровье – на первом месте, – сказал Асылбек Шаров. По словам специалиста, в летний период среди детей чаще всего выявляются заражения острыми кишечными инфекциями и создаются благоприятные условия для прогрессирования заболевания. В связи с этим родителей просят не покупать еду в непроверенных местах, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Однако и их нужно тщательно мыть перед употреблением. #питание #дети #отдых #досуг #РК #лето #каникулы #детский лагерь #гигиена