В летний сезон в регионе планируется открыть 98 оздоровительных лагерей. Из них четыре – за городом, 94 – пришкольных. По словам заместителя руководителя департамента регионального санитарно-эпидемиологического контроля Асылбека Шарова, проводится разъяснительная работа с родителями по подготовке детей для пребывания в лагере.

– Объясните ребенку правила личной гигиены, расскажите о пос­ледствиях пищевого отравления и профилактике острых кишечных инфекций. Выбирая места для отдыха, обязательно уделяйте особое внимание детской спальне, меню и безопасности. Важно иметь в лагере и медицинский персонал. Конечно, ребенок должен весело провести каникулы. Однако здоровье – на первом месте, – сказал Асылбек Шаров.

По словам специалиста, в летний период среди детей чаще всего выявляются заражения острыми кишечными инфекция­ми и создаются благоприятные условия для прогрессирования заболевания. В связи с этим родителей просят не покупать еду в непроверенных местах, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Однако и их нужно тщательно мыть перед употреблением.