В их числе: 6 021 117 (72%) – мужчины и 2 385 096 (28%) – женщины. Данный показатель увеличился более чем на 300 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная цель Министерства туризма и спорта – довести долю занимающихся спортом до 50% к 2029 году.

Детский спорт – одно из главных направлений развития. В этом году из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге на реализацию госзаказа в сфере спорта, открыто свыше 7 тыс. спортивных секций. В результате более 240 тыс. детей получили возможность бесплатно посещать спортивные кружки. Кроме того, в республике функцио­нируют 912 подростковых клубов, охватывающих свыше 298 тыс. детей и подростков.