Здоровье становится приоритетом

Спорт
1
Абзал Камбар

По итогам прошлого года физи­ческой культурой и спортом в Казахстане на системной основе занимаются около 8,5 млн человек, что составляет 41,4% населения, из них более 3 млн – в сельской местности.

В их числе: 6 021 117 (72%) – мужчины и 2 385 096 (28%) – женщины. Данный показатель увеличился более чем на 300 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная цель Министерства туризма и спорта – довести долю занимающихся спортом до 50% к 2029 году.

Детский спорт – одно из главных направлений развития. В этом году из местных бюджетов выделено 50 млрд тенге на реализацию госзаказа в сфере спорта, открыто свыше 7 тыс. спортивных секций. В результате более 240 тыс. детей получили возможность бесплатно посещать спортивные кружки. Кроме того, в республике функцио­нируют 912 подростковых клубов, охватывающих свыше 298 тыс. детей и подростков.

#Спорт #показатели #физи­ческая культура

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Алуа Балкибекова пробилась в 1/4 финала ЧМ по боксу в Велик…
План по приватизации футбольных клубов разработают в РК до …
Казахстанские лучники вошли в топ-10 на чемпионате мира в Ю…
На кортах Китая и США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]