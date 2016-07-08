​Здравствуй, север!

На минувшей неделе земляки торжественно провожали полсотни семей из Сарыагашского района, принявших решение переселиться в Северо-Казахстанскую область. Нуржан Абженов признается, что решение сорваться с насиженного места ему далось нелегко. Все переживания отступили после того, когда мужчина съездил на «разведку», решив, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Предлагаемые условия работы и жизни ему пришлись по душе, и уже он сам стал агитировать соседей и родственников собираться в дорогу.

Больше всего южанина поразили плодородные земли. Он уже решил, что все вместе – а с главой семьи в дорогу отправились еще 7 человек – построят теплицу и займутся выращиванием овощей, тем более что государство обещает поддержку. Все они являются участниками программы «Дорожная карта занятости-2020». Расходы на переезд, а также подъемные – 100 тысяч тенге главе семейства и по 70 тысяч всем остальным членам семьи – переселенцам оплатят за счет бюджета. Решат на местах и жилищный вопрос.

Желание принять участие в госпрограмме и переехать в другой регион изъявили уже более 800 семей из ЮКО. Напутствуя переселенцев из Сарыагаша, первый заместитель регионального филиала «Нур Отана» Болатбек Кистауов подчеркнул, что население ЮКО отличается работоспособностью, имеет очень хороший опыт в земледелии и сможет многое сделать для развития аграрной отрасли в северных регионах страны. К тому же переселение будет способствовать решению демографической проблемы.